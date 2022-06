El STV Roldán se juega hoy su billete al play off ante su afición

El STV Roldán afronta hoy el que será su último partido en su casa esta temporada. Lo hará enfrentándose al Atlético Torcal. El Pabellón Gabriel Pérez acogerá la penúltima jornada de la Primera División de fútbol sala femenino. Un encuentro decisivo para las murcianas, y que se podrá a través de la 7 Región de Murcia a partir de las 12.15 horas.

Las roldanenses llegan en un gran estado de forma a los dos últimos partidos de la competición. Solo necesitan ganar este encuentro ante el Torcal para asegurarse el tercer puesto y entrar así en los play off. El pabellón de Roldán rugirá como nunca para animar a sus jugadoras.

Algo sorprendente en comparación con el primer tramo de la temporada, es que el conjunto pachequero lleva cuatro meses sin perder. El comienzo de esta campaña fue muy duro para las murcianas, que no terminaban de conectar, estaban muy poco acertadas de cara a portería, pero a partir del 2022, la cosa cambió, las futbolistas se asentaron, Joaquín Peñaranda dio con la tecla y en ese momento el STV Roldán subió como un cohete.

Actualmente ya no es solo la gran evolución del equipo, sino el gran desarrollo individual de las jugadoras. Muchas futbolistas han ido creciendo en todos los aspectos, como Mariángeles Vicente, quien no tuvo un buen arranque, pero que ahora es indispensable para el técnico del STV Roldán, aportando minutos de calidad y siendo pieza clave en algunos encuentros. Sin duda, las jugadoras roldanenses están motivadas y quieren ir a por todas tanto en estos dos últimos compromisos ligueros como en los play off.

Ese gran estado de forma de las murcianas hace que puedan plantarle cara a cualquier equipo, como ya se vio hace dos jornadas, cuando el STV venció al Burela, actual campeón de Europa, y segundo clasificado en esta temporada. Además, al campeón de la competición regular, el Futsi, consiguió ponerle en apuros en la semifinal de la Copa de la Reina, donde por desgracia para las murcianas, el conjunto madrileño se llevó el partido en la tanda de penaltis.

Para este partido, Joaquín Peñaranda ha convocado sus mejores jugadoras. Necesita llevarse los tres puntos sí o sí. Andrea, Noelia, Mayte, Marian, Alba Gandía, Consuelo, Patri, Ángela, Carmen, Toñi. Alba Camacho y Clara Román. Estas son las elegidas por el técnico molinense.

Por otro lado, está el Atlético Torcal, que también se la juega, pero para poder salvarse del descenso. Actualmente se encuentra en la decimoquinta posición con 19 puntos. El conjunto malagueño tendría que llegar a la decimotercera posición para salvarse, y para ello tendrá que ganar los dos partidos que le quedan y que Penya y Zaragoza ambos, algo muy complicado ya que no depende solo de las de Málaga.

Hoy, a las 12.15, partido decisivo entre dos conjuntos que se juegan la vida, el STV Roldán busca adueñarse definitivamente de esa tercera plaza y de asegurarse los play off, mientras que el Torcal buscará vencer como sea y luchar para evitar la tragedia del descenso.