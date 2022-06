Un ascenso para recuperar a los más desencantados

Hasta el pasado fin de semana, la afición del Real Murcia llevaba muchos años acumulando disgustos. Disgustos que habían aumentado desde finales de 2018, cuando los seguidores murcianistas tuvieron que movilizarse para dar algo de vida a un club al que Víctor Gálvez estaba sentenciando a muerte.

Pero el recuperar la estabilidad institucional, pese a que los problemas económicos seguían ahí, no se tradujo en éxitos deportivos. Todo lo contrario. Desde enero de 2018, ya con Francisco Tornel gobernando en Nueva Condomina, el Real Murcia pasó de ser un equipo siempre dominador en Segunda B a ser un equipo más del montón, muy alejado de la cabeza e incluso fuera de puestos de Copa del Rey, algo inimaginable solo unos meses antes.

Lo fue al final de la campaña 2018-2019, cuando hubo que salvar los despropósitos de Víctor Gálvez, y lo volvió a ser en la campaña 2019-2020, marcada por la aparición del coronavirus, que hizo que la Segunda B se cortase en el mes de marzo.

La falta de ambición y las restricciones por el covid, que obligaron a jugar muchas semanas a puerta cerrada, hicieron que los abonados granas más desencantados aprovecharan para alejarse de Nueva Condomina.

Quedó reflejado en el verano de 2019, cuando solo 7.700 aficionados sacaron su carné murcianistas. De golpe, el Real Murcia perdía a tres mil fieles, alejándose y mucho de esos 11.000 que se habían rozado los dos años anteriores -10.775 en la 18-19 y 10.877 en la 19-20-.

Y no mejoró nada la cosa la temporada pasada. Ya no habían restricciones, pero llegó un descenso a Segunda RFEF que hizo que muchos de los que se habían ido no volvieran y que los que habían resistido bajaran los brazos definitivamente. La mala gestión deportiva del consejo de administración presidido por Francisco Tornel, que condenaba a la entidad grana a Tercera División, algo que no ocurría desde la década de los noventa, impidió recuperar las cifras de abonados anteriores al covid.

Aunque 8.364 aficionados se mantuvieron fieles y acudieron a las oficinas a sacar su carné, esa cifra era más baja que los tres años anteriores a la pandemia.

Pero el Real Murcia ya ha salido de la cloaca de la Segunda RFEF. Lo hizo el pasado fin de semana después de ganar en el Rico Pérez a la Peña Deportiva en una final de un play off sobresaliente tanto en el césped como en la grada, donde en los dos partidos de esta fase se superaron todas las expectativas. Hasta cinco mil murcianistas acudieron a las semifinales y más de diez mil se dieron cita en el encuentro definitivo.

Los aficionados que acudieron a los dos choques del play off tendrán un 10% de descuento en la próxima campaña de socios

Esa respuesta da esperanzas con vistas a la campaña de abonos que comenzará en solo unos días. En Nueva Condomina quieren aprovechar ese subidón del murcianismo, y no tardarán en abrir el periodo de venta de carnés. Y el objetivo es volver a las cifras de antes de la pandemia o incluso superarlas. Ahora mismo el récord en esta tercera categoría es de 10.877, y esa es la marca a superar por el club presidido ahora por Agustín Ramos.

Además, la ambición del mandatario grana, que solo unos minutos después del ascenso ya afirmaba que se iba a hacer un equipo para luchar con los mejores de Primera RFEF, no renunciando a un nuevo ascenso, también puede animar la campaña. Y es que los fichajes de renombre siempre ayudan, como ocurrió durante el verano en el que Víctor Gálvez firmó a jugadores como Aquino, Chumbi, Jesús Alfaro, Manel y Corredera.

Esas llegadas de primera nivel llamaron pronto a los aficionados, cerrándose la campaña de abonos con 10.775 socios, dos mil más que un año antes.

Mientras que en los despachos granas acaban de perfilar toda la campaña de abonados, lo que se sabe es que los aficionados que acudieron a los dos partidos del play off tendrán un 10% de descuento cuando acudan a comprar su carné. Para beneficiarse de esa rebaja tendrán que presentar las entradas de los dos choques, el primero ante el Rayo Cantabria y el segundo frente a la Peña Deportiva.

El Albacete elimina al Majadahonda y luchará por dar el salto a Segunda

El Albacete estará en la final del play off a Segunda División. Los manchegos intentarán dar el salto el próximo fin de semana después de eliminar ayer al Rayo Majadahonda en un partido disputado en el estadio de Balaídos. Rubén Sánchez, ex del UCAM Murcia adelantaba a los de Rubén de la Barrera en el minuto 23, pero el Rayo Majadahonda se metió en el choque con un tanto de Néstor Albiach en el 68.

El 1-1 no pasó factura al Albacete, uno de los favoritos para estar la próxima temporada en Segunda División. Rubén Martínez, en el 82, ponía el 2-1 definitivo y convertía a los manchegos en ganadores de esta semifinal del play off.

Hoy se jugarán otras dos eliminatorias. El Villarreal B se enfrentará al Logroñés a partir de las seis de la tarde, a esa misma hora también se disputará el encuentro entre el Racing de Ferrol y el Nástic de Tarragona.

El viernes, también en Galicia, tuvo lugar la final de campeones entre el Andorra y el Racing de Santander, ya ascendidos tras ser los campeones de sus grupos en Primera RFEF. El Racing se impuso por 3-0 y se coronó como el gran campeón.