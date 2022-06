El Real Murcia llega a una Primera RFEF muy profesional, pero no tan rentable

Cuarenta clubes en vez de ochenta; dos grupos en vez de cuatro. Con la creación de la Primera RFEF, categoría a la que acaba de llegar el Real Murcia, la Federación Española puso en marcha una liga mucho más atractiva que la Segunda B, donde el caché competitivo crecía, donde la mayoría de partidos ganaba en interés.

Ese era uno de los objetivos. Dar un paso para profesionalizar la tercera categoría del fútbol español. Se consiguió con la reestructuración y también con las enormes exigencias que tienen que aceptar los clubes -pago de un aval, contratos con salarios mínimos, adecuación de instalaciones...-, sin embargo, en unos meses, la Primera RFEF ya vive su primera gran crisis.

Y es que el segundo de los propósitos, y posiblemente el más importante, no se están consiguiendo. Si en verano todos hablaban de que la nueva categoría aumentaría la rentabilidad de una Segunda B que en los últimos años estaba completamente estancada y que apenas interesaba a los aficionados de los clubes implicados, solo unos pocos meses después, las expectativas generadas por la Federación no se han cumplido y han aparecido los primeros problemas, como la desaparición del Extremadura durante la competición; y los primeros líos, como el de los derechos televisitos. Y todo porque los ingresos prometidos por el organismo presidido por Rubiales no han llegado en las cantidades que se esperaban.

Acaba de llegar el Real Murcia a la Primera RFEF, y ya saben en Nueva Condomina que habrá que hacer una importante apuesta económica para poder sobrevivir en una categoría con clubes dispuestos a poner toda la carne en el asador para dar el salto al fútbol profesional, lo que no percibirá el Real Murcia ni sus acompañantes son las cifras que prometió la Federación Española cuando decidió poner en marcha esta tercera categoría. Y es que después de una primera temporada, la mayoría de entidades han mostrado su decepción de puertas para adentro. Incluso algunas de ellas decidieron unirse en una asociación para «defender los intereses y velar por el prestigio profesional de los clubes de las categorías nacionales de Segunda B y Tercera División».

Porque participar en Primera RFEF aumenta los ingresos televisivos, sin embargo, las cifras percibidas por los clubes en la campaña 2021-2022 por ese concepto, entre 200.000 y 320.000 euros, no eran las prometidas por una RFEF que el pasado verano esperaba vender ese paquete por 15 millones de euros y finalmente se conformó con 9, aceptando un contrato a tres años que a las primeras de cambio se ha convertido en un auténtico problema.

Y se ha convertido en un problema por la ruptura entre Fuchs Sports, tenedora de los derechos televisivos de Primera RFEF, y Footters, plataforma encargada de retransmitir los partidos por internet. Ese divorcio ya dejaba el pasado mes de marzo en el aire el pago de una parte de lo prometido. De hecho, Rubiales, presidente de la RFEF, tuvo que convocar una reunión de urgencia para tranquilizar a los clubes y prometerles que iban a cobrar lo firmado aunque fuera la propia Federación la que tuviera que afrontar los pagos.

Esa guerra se ha mantenido, por lo que ahora mismo el Real Murcia llega a una categoría con los derechos televisivos en el aire pese a que el contrato firmado era por tres años. Si el pasado verano la RFEF se excusaba en la firma de un acuerdo menor al esperado alegando que había habido poco tiempo para negociar, este año parece que las cosas no serán diferentes.

Salvo sorpresa, los clubes no verán más dinero de esos alrededor de 300.000 euros que se quedan cortos para una liga en la que los ingresos se multiplican por las grandes exigencias federativas. A esa cifra hay que añadir otros 75.000 euros de subvención, inferior a la que se cobraba en Segunda B con el plan Impulso 23.

Cinco clubes -Dux Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda, San Sebastián, Linares Deportivo y Balompédica Linense- fueron de los primeros en levantar la voz y posicionarse en contra de la Federación, pero hay otras entidades que de puertas para dentro también insisten en que los números no cuadran.

Porque aunque la Primera RFEF trae más ingresos por televisión que la Segunda B, en esta nueva categoría los clubes pierden una ayuda fundamental, la de la Seguridad Social incluida en el Plan Impulso 23. A diferencia de campañas anteriores, en las que la Federación devolvía a los equipos parte de lo pagado a la SS, en este 2021-2022 esa ventaja desapareció, generando gran malestar entre los participantes.

La ausencia de esta ayuda no desajustará las cuentas del Real Murcia de su temporada en Primera RFEF, y es que el club grana en Segunda B ya se quedó sin recibir esta subvención al no pagar los gastos del día a día con la administración pública. Pero, ahora que en Nueva Condomina parece que se están cumpliendo con las obligaciones, si hubiera sido una buena noticia poder ingresar un dinero extra aunque esa partida fuera directamente para el pago de la deuda a la Agencia Tributaria.

Así, a la espera de que la Federación dé el pistoletazo de salida a la Primera RFEF 22-23, el Real Murcia sabe que tendrá que abonar un aval para su inscripción en la categoría no inferior a 200.000 euros; que tendrá que tener un presupuesto mínimo de unos 800.000 euros; que tendrá que pagar un salario mínimo a sus futbolistas de unos 30.000 euros y que cada partido en casa costará 2.900 euros en arbitrajes, casi mil más que en Segunda B, según denuncian los clubes que se han levantado contra Rubiales.

«En Segunda B los seguros sociales de los deportistas estaban bonificados, ahora los viajes son mucho más largos, las licencias más caras, los arbitrajes se han multiplicado por tres, de 1.300 a 3.000 euros cuando se supone que estamos en la misma categoría… Los árbitros están muy contentos porque se les ha subido el sueldo, pero esa subida la estamos pagando los clubes», aseguraba en Radio Marca el presidente del Linares el pasado mes de abril.

Sin embargo, poco o nada se sabe de los ingresos que percibirá el Real Murcia por la participación en esta competición dependiente de la Real Federación Española de Fútbol. Los derechos televisivos están en el aire a la espera de ver si Footters y Fuchs Sports cumplen el contrato firmado y tampoco se sabe si el organismo presidido por Luis Rubiales aumentará las subvenciones a los 40 clubes participantes.