El STV Roldán entra en la recta final de la temporada regular. Dos partidos separan al club murciano de los play off. Lo tiene en su mano, pero no puede relajarse. La ala de Murcia Mariángeles Vicente sabe lo que es mantener la cabeza fría y esperar a que lleguen las oportunidades. La murciana no tuvo su mejor comienzo con el club, pero poco a poco y con trabajo ha logrado hacerse un hueco y aportar mucha calidad al STV.

Mariángeles Vicente está viviendo un gran momento de forma con el STV Roldán, algo que a principio de temporada no pudo hacer. La jugadora no tuvo un gran inicio de campaña, sin poder aportar mucho juego a su equipo, pero tras el comienzo del nuevo año las tornas cambiaron y mejoró su juego. «A principio no terminé de encontrarme, pero desde hace dos meses me encuentro muy bien, el físico me está acompañando», comentó.

Gracias a esa mejoría física y el aumento de su rendimiento, Mariángeles Vicente disfruta de más minutos en pista. «Ahora estoy pudiendo aportar minutos de calidad al equipo», añadió la murciana. «Saber gestionar las emociones de cuando estás arriba y cuando estás abajo, el trabajo y el esfuerzo y, sobre todo, el apoyo de las compañeras, han sido los factores que me han ayudado a motivarme y a mejorar mi rendimiento», afirmó.

«La confianza del equipo va subiendo», comentó la jugadora del Roldán sobre el buen momento que está viviendo la plantilla y el cambio que han pegado a partir del 2022. «La llegada de Joaquín Peñaranda nos vino muy bien, ha conseguido plasmar lo que él quería», afirmó la jugadora del Roldán.

Esta temporada pocos apostaban tras el primer tramo liguero que el Roldán llegase a las dos últimas jornadas de liga ocupando la tercera posición y con papeletas a llevarse el título: «Lo llevamos haciendo muy bien estos dos últimos meses, nos quedan tan solo dos partidos, tenemos los play off en nuestras manos, pero no podemos confiarnos», comentó la roldanense.

Las jugadoras saben que tienen que mantener los pies en el suelo, tienen que dar el 100% en lo que queda de temporada y, sobre todo, en el partido de este domingo (12:15 horas, La 7), que es el último encuentro que juegan en su pabellón, el Gabriel Pérez. «Tenemos la mejor afición de España, y esto se lo debemos a ellas por todo el año que están haciendo, animando en cada balón, y qué mejor forma de agradecérselo que ganando el próximo encuentro contra el Atlético Torcal», dijo.

Los play off están a la vuelta de la esquina y Mariángeles sabe que no es una cosa simple, son partidos de ida y vuelta y todo puede pasar, pero tiene confianza en su equipo. «Yo creo que podemos ganar, ya se vio la semana pasada que pudimos ganar al segundo clasificado y al vigente campeón europeo», comentó Marian. En las eliminatorias por el título de campeonas de liga, puede haber un posible enfrentamiento contra Futis, equipo que eliminó al STV Roldán en la tanda de penaltis de la Copa de la Reina, y los play off pueden ser un escenario perfecto para una revancha, pero Mariángeles no lo ve así. «No lo veo como una revancha, pero sí veo que podemos vencer después de ganar a Burela y haber llevado al campeón de la liga regular a los penaltis. Creo que podemos vencerles», terminó diciendo.