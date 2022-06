Jimbee Cartagena no tendrá preferencia para disputar los partidos de vuelta de las eliminatorias por el play off en casa ni contará con la ventaja de clasificar en caso de empate en la prórroga al haber perdido, frente al Barça, la segunda posición de la liga que le daba derecho a ello. Unos primeros cinco minutos fatales en el Palacio sepultan casi por completo las opciones de los meloneros con tres goles en contra y, pese a desplegar un juego sublime en la segunda mitad que le llega a colocar a tan solo un tanto de desventaja, los culés se llevan tres puntos de Cartagena vitales para Jimbee e inservibles para los de Jesús Velasco.

Desde el inicio cogió el partido el rumbo contrario al que esperaban en el Palacio de los Deportes. En el segundo minuto de juego, Ferrao puso por delante a los catalanes con una jugada que cogió desprevenido a Jimbee desde la izquierda. Se abrió hueco ante la marca de Bebe y llegó a la frontal libre de oposición para definir a un lado ante un Chemi que nada pudo hacer. Tuvo un tímido intento por reaccionar el Jimbee con una jugada que Motta finalizó topándose con un bloqueo, pero no tapó la sensación de que el Barça había entrado mucho mejor al partido. La posesión era culé y a los rojiblancos les costaba un mundo encontrar huecos debido a la alta presión visitante.

A los cinco minutos se materializó de nuevo esa superioridad sobre el parqué con el segundo tanto que dejó muy tocados a los de Duda. Un balón sin aparente peligro en los pies de Didac terminó dentro de la meta de Chemi después del largo envío del meta al área y el toque con el cuerpo de Victor Pérez que despistó a Chemi.

De nuevo se repitió el guion y los cartageneros intentaron contestar a las primeras de cambio con una jugada en la frontal que terminó con el fuerte tiro de Lucao que obligó a Didac a intervenir con el pie, pero otra vez logró el gol el Barça por medio de Povill. Coelho sirvió de banda y Povill se coló entre la despistada zaga melonera para tocar levemente un balón que ya llevaba dirección a portería para hacer el 0 a 3 en el Palacio en los primeros seis minutos de partido.

No encontró la manera en el resto de la primera mitad Jimbee, pero continuó de la misma manera en la segunda con más agresividad aún y portero jugador. No tardó en dar frutos la valentía de Jimbee y Solano recortó distancias a los tres minutos de la reanudación tras un robo de Motta cerca del área y un centro que el pivot cordobés no desaprovechó enviando un potente disparo al palo largo cruzado para lograr el 1 a 3.

No cambió su idea Jimbee, pero el que encontró el gol fue de nuevo el Barca en el minuto 8 de la segunda tras una pérdida sin portero que Ortíz convirtió en en 1 a 4 pese al intento de despeje de Saiotti bajo los palos. No obstante, no le perdió la cara al partido el Jimbee y una conducción en solitario de Bebe acabó con el golazo de Bebe tras recortar sobre Povill y disparar a la escuadra izquierda de la meta de Didac para poner el 2 a 4 que daba de nuevo esperanzas a los rojiblancos.

Aún con diez minutos por delante, el ritmo frenético del partido dio opciones a ambos conjuntos con los tiros al palo de André Coelho primero y Marinovic después tras un jugadón de los locales. Se impuso de nuevo Jimbee, que se encontraba mucho mejor en la segunda mitad, con el 3 a 4 de Motta como portero jugador a falta de seis minutos. Sin embargo, no logró encontrar el hueco el Jimbee en sus últimas opciones y en la última jugada terminó concediendo el 3 a 5 que cerró definitivamente el partido y las opciones de ser segundo para los meloneros.