Los de Diego Giustozzi necesitan puntuar en la última jornada ante un rival directo en la pelea por entrar al play off. Necesitan hacerlo para poder meterse entre los ocho primeros y soñar con el título de la LNFS.

Lo que para ElPozo durante toda su historia había sido una costumbre no muy difícil de conseguir, esta temporada ha llegado a transformarse en una auténtica odisea para el cuadro de Diego Giustozzi. Tras tener gran cantidad de oportunidades para asegurar una plaza entre los mejores los murcianos deberán puntuar en la cancha de Santa Coloma a partir de las 18.30 para no consumar un ridículo nunca antes visto.

Enfrente estará un cuadro catalán que con el cuchillo entre los dientes y con el apoyo de su afición saldrá a defender la octava posición, teniendo opciones matemáticas incluso de colocarse sexto en una tabla que no podría estar más igualada. En sexto puesto está el cuadro murciano con 42 puntos, seguido de cerca por Ribera Navarra con los mismos y con la atenta mirada de su rival de esta jornada, Santa Coloma con 41 y Jaén, también con 41. O lo que es lo mismo, si ElPozo pierde su partido y tanto navarros como andaluces vencen a Levante y Burela respectivamente, ElPozo no jugaría el play off por el título por primera vez en su historia tras el cambio del formato liguero.

Todo ha llegado a decidirse de esta forma puesto que los murcianos tras la Copa de España han sumado un pobre bagaje de cuatro puntos en ocho partidos, tocados encima por las sanciones de Taynan y Darío y las lesiones acumuladas, deberán sacar mínimo un empate en tierras catalanes para no sufrir un desastre histórico para la entidad.

Pese a ello, la leyenda del club Vinicius pasó por rueda de prensa para poner el valor del partido igualado al de una final: «Lo llevo diciendo hace algunas jornadas, hemos tenido muchas oportunidades y esta es la última, es una final y tenemos que sacarla para no estar en la peor situación de la historia del club».

El brasileño quiso tratar también el tema de la falta de confianza que sufre el equipo por los resultados que se están dando en los últimos encuentros: «Sentimos la presión individual, la presión colectiva, nos falta confianza por los malos resultados pero no es nada nuevo para nosotros, hemos podido salir de situaciones complicadas y es momento de cambiar la dinámica con una victoria y empezar de cero en el play off».

En lo que respecta a la segunda vuelta, destacó los problemas del equipo tras la Copa de España: «Si hubiésemos hecho las cosas un poco mejor estaríamos en una posición mucho más tranquila pero no hemos sido capaces, el deporte en la historia me ha hecho aprender mucho y el año pasado el octavo ganó al primero de la liga regular así que todo es posible, tenemos que salvar la situación».

Una jornada emocionante que podría dejar a ElPozo con la alegría de haber conseguido hacer los deberes o con la debacle de un ridículo sin precedentes, a partir de las 18.30 horas.