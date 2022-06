El pasado 26 de abril se anunció la renovación de Augusto César Lima hasta 2024. Todo el entorno del UCAM Murcia lo celebraba a lo grande. No era para menos, pues el mejor jugador de la temporada 2021-2022 había alargado su compromiso, como mínimo, dos años más. «Quiero retirarme en Murcia», decía el brasileño hace poco más de un mes. A la vez, alardeaba de una «muestra de compromiso» y que «las palabras se las lleva el viento». Todo eso, hace poco más de 30 días.

Ayer, la conexión UCAM Murcia-Lima dio un giro radical e inesperado. Todo lo que se había construido durante invierno para su renovación, se destruyó en apenas una semana, pues Lima anunció que rompía su contrato unilateralmente con el UCAM previo pago de la cláusula.

Nadie se creía lo que estaba pasando, pero la pesadilla fue real. Augusto Lima decía adiós a Murcia por tercera vez en su carrera. Pero, esta era diferente. Mucho más inesperada después, quizá, del mejor año de su carrera y en pleno momento de madurez.

No quiso destapar la verdad del asunto y tan solo alegó «motivos personales» en cuanto a su salida. «No es fácil tomar esta decisión. Ha sido personal y por cosas mías. Quería informar al club cuanto antes. No tengo mucho más que decir, es algo personal. Algunos no lo van a entender, pero es así», decía en su primera intervención.

El hispanobrasileño, acompañado por Alejandro Gómez en todo momento, compareció con una sonrisa en la cara, muy feliz por la decisión que había tomado y por la honestidad que estaba teniendo con el equipo al que ama. «Una parte de mí ha dicho que me tenía que volver a marchar. Volví y mi equipo ha vuelto a brillar y ahora puedo volar, es lo que pienso que tengo que hacer. Es muy duro, tengo un sentimiento muy fuerte hacia Murcia», volvía a explicar.

Augusto Lima pagó la cláusula de salida que tenía el nuevo contrato, aunque se trata de «una pequeña cláusula», según Alejandro Gómez. «Es una decisión mía y hay que respetarlo. Pago la cláusula y me voy», repetía en cada respuesta, a la vez que dejaba claro que no había ningún problema con el club, ni con Sito, ni con el director deportivo. No había ningún problema, solo alegó motivos personales.

Tampoco dejó claro cuál va a ser su próximo capítulo en su carrera deportiva. «No tengo nada cerrado con ningún equipo. Igual que cuando tenía ofertas lo dije, ahora mismo no tengo ninguna en la mesa. Es una decisión mía, me quiero abrir al mercado a ver qué puede pasar», afirmó.

Lima dijo haber tomado la decisión en una semana, por lo que no se lo dijo a prácticamente nadie. Tan solo lo comentó con Bellas y Nemanja. No avisó a Sadiel Rojas, el capitán, y tenía la intención de hablar a Malmanis y Kostas.

La salida del pívot está llena de incógnitas complicadas de entender. De hecho, su marcha fue objeto de debate en las redes sociales durante todo el día por todo lo que mueve la figura de Lima. Su salida va a ser un gran contratiempo en la nueva confección del equipo, tal y como declaró posteriormente Alejandro Gómez. «Claro que toca los esquemas. Es un cupo y muy importante, ha sido la columna vertebral. Cambia bastante la planificación, pero que nadie se piense que se acaba el mundo. El equipo va a ser competitivo y bueno». Con la salida de Lima y la no continuidad de Cate y Malmanis, el UCAM Murcia ahora mismo solo cuenta con un cupo español, por lo que necesitará cuatro más. Si la idea era la de traer tres pívots para jugar en Europa, ahora mismo el UCAM no cuenta con ninguno. Cambia todo para los de Sito Alonso, que pierden a una pieza fundamental y se quedan tan solo con cuatro jugadores con contrato para el año que viene: el mencionado Bellas, Thad McFadden, Davis y Radovic.

Su destino aún es una incógnita, pero según ha podido saber esta redacción, Lenovo Tenerife estaría interesado en su incorporación tras haber anunciado su marcha del UCAM. Ahora mismo tienen a Shermadini y a Fran Guerra en su róster, pero la salida de alguno, sobre todo del segundo, que ha tenido un fin de temporada discreto, podría hacer que Lima mire el destino insular con buenos ojos.