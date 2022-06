Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, ha analizado la victoria de su sobrino frente a Novak Djokovic en Roland Garros. Ha sido en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, en la que también ha tratado temas como la forma física y las lesiones de su sobrino o los horarios del torneo y la polémica de los partidos nocturnos, entre otros.

Pero sin duda, el titular más destacado lo ha dado cuando le han preguntado sobre Carlos Alcaraz, al que muchos ven como sucesor de Rafa. Y el tío del astro mallorquín ha sido contundente: "Creo que vosotros vais un pelín rápido”, ha dicho.

“Carlos Alcaraz es un grandísimo jugador y creo que va a ser número 1 del mundo. Es muy bueno pero he visto que parte de la prensa ha dado por acabado a Rafael, acabado y sustituido. Comparar a Alcaraz con Nadal es precipitado. Que dentro de diez años Alcaraz ha conseguido lo mismo que Rafael... es posible. Es posible porque es un gran jugador. Lo tiene prácticamente todo, un drive muy bueno, un revés muy bueno, tiene buena cabeza, es rapidísimo... Le veo como el máximo dominador de los próximos años del circuito ATP. Tendrá que ganar a Zverev, a Medvedev y compañía pero estará en disposición de hacerlo", ha señalado Toni Nadal.

Además, cuando ha sido inquirido sobre si hay ganas de destronar a Rafa sido claro “creo que sí”. Y se ha explicado “hace tres meses ganó el Open de Australia y si no hubiera estado lesionado hubiera ganado la final de Indian Wells donde tuvo el problema de la costilla. Significa que el nivel de Rafael es lo suficientemente alto como demostró ayer [en el partido contra Djokovic]. Después ya veremos, en el deporte cambia todo muy rápido”. Toni Nadal lo ha ejemplificado con el Real Madrid: “Lo hemos visto con el fútbol, el Madrid no tenía nada que hacer contra el PSG, Manchester City y ganó. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador. ¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo. Sé que es normal... la gente quiere ver a una nueva figura pero también dices 'no me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado'. Yo me limito a constatar una realidad que vi cuando la gente decía que Rafael ya no tiene opciones de ganar en Roland Garros, pero yo creo que cuando sale a la pista, si está mínimamente en condiciones, es un rival a tener en cuenta", ha concluido el tío de Rafa.