Mario Simón, tras los pasos de Iñaki Alonso y Lucas Alcaraz en el banquillo del Real Murcia

El banquillo del Real Murcia se ha convertido en los últimos tiempos en una vorágine de constantes cambios. Ningún inquilino ha conseguido asentarse en los últimos tiempos más de dos temporadas consecutivas y eso es un aspecto que el club grana podría cambiar con este nuevo resurgir tras el ascenso logrado el pasado domingo a Primera RFEF. Y es que, en el mismo escenario donde la continuidad de Mario Simón pendía de un hilo a finales del pasado noviembre, tras caer ante el Hércules en liga, el presidente Agustín Ramos ofreció la continuidad al madrileño tras lograr el objetivo marcado al inicio del curso después de superar al Peña Deportiva en la final por el ascenso al tercer escalón del fútbol nacional.

La paciencia y confianza mostrada entonces llevaron al Real Murcia a su meta, y por eso Mario Simón tiene prioridad máxima para ocupar el banquillo grana la próxima temporada en Primera RFEF. «Es una decisión que se debe tomar en frío», decía el técnico madrileño el domingo cuando Ramos le ofreció la renovación nada más finalizar el partido en el estadio José Rico Pérez. No obstante, a su vez, Mario Simón también ha deslizado estos días su deseo de poder seguir ocupando el cargo la próxima temporada y darle continuidad al proyecto.

Sea como fuere, parece que ambas partes están destinadas a entenderse y eso permitiría seguir marcando la tendencia en las historias del Real Murcia tras lograr un ascenso. Y es que el club murciano mantiene a su entrenador tras lograr el salto de categoría seguiría los pasos de técnicos como Lucas Alcaraz o Iñaki Alonso, quienes también continuaron al frente del banquillo en el siguiente curso tras lograr sus respectivos ascensos. El entrenador granadino logró el último ascenso a Primera División del club grana en la temporada 2006/2007 y arrancó al frente del equipo el siguiente curso en la máxima categoría del fútbol español hasta que su lugar lo ocupó Javier Clemente tras ser despedido.

Mientras que, el entrenador de Durango, después de ser el técnico del ascenso exprés a Segunda División en la 2010/2011 tras la tragedia de Montilivi, completó el año del regreso al fútbol profesional logrando la permanencia. No obstante, si se echa la vista aún más atrás, también aparecen más nombres en la historia de los banquillos del Real Murcia que continuaron al frente la siguiente campaña después de acudir a la Redonda. Otro de los casos es el de Rafael Alcaide, ‘Crispi’, quien siguió a los mandos tras lograr el ascenso en Granada a Segunda División en el curso 1999/2000 con el gol de Pepe Aguilar, aunque fue relevado a mitad de esa campaña en el fútbol profesional por Pepe Mel.

Mientras que en la 1995/1996 también Pedro Valentín Mora se mantuvo al frente en el cargo la siguiente temporada tras lograr el ascenso de Tercera a Segunda B, aunque a mitad del curso fue Felipe Mesones el que tomó el relevo. Así pues, en los últimos 26 años, tan solo hay un entrenador que no ha seguido al frente del Real Murcia después de lograr un ascenso. Fue el conseguido en la temporada 2002/2003 a Primera División, con David Vidal al frente del banquillo del Real Murcia. El gallego no continuó el siguiente curso tras lograr el regreso a la élite del fútbol español y ese verano Joaquín Peiró, quien ya había entrenado al Real Murcia en Segunda B diez años atrás, el que cogió las riendas esa temporada en Primera. No obstante, a mitad del curso fue sustituido por John Benjamin Toshack.