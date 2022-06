El pívot Augusto César Lima no continuará en el UCAM Murcia Club Baloncesto la próxima temporada pese a haber prolongado su contrato hasta 2024. El jugador y el director general del club, Alejandro Gómez, han anunciado la noticia en rueda de prensa en el Palacio de los Deportes. El brasileño va a pagar su cláusula de rescisión y para fichar por otro equipo, aunque no ha desvelado su destino.

Gómez ha manifestado que “es una rueda de prensa muy complicada para mí. Gus me comunicó la intención de pagar la cláusula e irse del equipo. Es un inconveniente a la hora de lo que teníamos pensado. Le agradezco que fuera honesto conmigo. No le hemos puesto dificultades”. Por su parte, Lima ha indicado que “no es fácil tomar esta decisión. Ha sido personal y por cosas mías. Quería informar al club cuanto antes. No tengo mucho más que decir, es algo personal. Algunos no lo van a entender, pero es así”. Cuando renovó a finales de abril por un año más, el jugador dijo que "mi idea es retirarme en el UCAM Murcia". Sin embargo, un mes después ha cambiado de opinión.