La renovación de Bodiger se enquista por una deuda

Después de su gran año para ayudar al Cádiz a volver a Primera División, Bodiger no encontró su sitio en la élite la pasada temporada donde tan solo jugó nueve partidos teniendo que dar un paso atrás para intentarlo con el Castellón en Segunda sin poder evitar el descenso. A pesar de su irregular campaña, el Cartagena confió en la calidad del francés para su centro del campo el pasado verano y no se equivocó.

El juego del conjunto albinegro esta temporada le ha venido de perlas al galo, que ha recuperado la confianza en su juego, se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo y de la categoría y se ha vuelto a sentir importante, hasta el punto que la Segunda División se le ha quedado pequeña. Treinta y nueve partidos jugados, cuatro goles y tres asistencias componen la carta de presentación de Yann Bodiger para este verano. Y no le faltan pretendientes.

El primero es el club del Cartagonova, aunque la renovación se encuentra en punto muerto por un tema extradeportivo. El FC Cartagena ya envió una oferta de renovación a Bodiger durante el pasado mes de abril, pero el futbolista respondió dejando en espera a la directiva albinegra. El motivo: una disputa financiera de la temproada en curso entre jugador y club que aún no se ha resuelto.

Dicha disputa ha dado tiempo a Bodiger para reflexionar sobre las ofertas que tiene sobre la mesa. Concretamente, el centrocampista ya ha recibido propuestas de España, Francia y Bélgica y esperaba el final de la temporada para valorarlas. Una vez que el fútbol no ocupa la cabeza del futbolista ha llegado el momento de decidir un futuro que parece lejos del Cartagonova.

«Entiendo que hay ofertas irrechazables y eso es ley de vida. Yo también me alegro por la gente que crece», afirmó Luis Carrión tras el último partido de la temporada en Tenerife en unas declaraciones que parecen ajustarse muy bien a la situación de Yann Bodiger. Jugar de nuevo en Primera División o mejorar ostensiblemente su sueldo pueden ser los motivos del galo para considerar una propuesta diferente a la del FC Cartagena que, con uno de los presupuestos más bajos de Segunda, no puede competir con según qué ofertas económicas y deportivas.

Pepe Aguilar continuará en el banquillo del filial albinegro tras el ascenso a Segunda RFEF

El FC Cartagena sigue fiel a su idea y tira de sensatez para dar continuidad al proyecto del filial al igual que ha hecho en el primer equipo con la renovación de su entrenador. Esta vez le ha tocado el turno a Pepe Aguilar, técnico que ha llevado al FC Cartagena B a Segunda RFEF con un ascenso histórico. Lo que funciona no se toca y el club albinegro apuesta por dar confianza a las personas y los grupos de trabajo que han colocado a la entidad cartagenera en su mejor momento deportivo.

La siguiente temporada será la tercera de Pepe Aguilar al frente del filial. A pesar de su discreto primer año, el santanderino ha situado al segundo equipo albinegro en el play off de ascenso a Segunda RFEF. En el curso 2020-21, Aguilar y su equipo se quedaron a las puertas de la promoción con un empate ante el Mar Menor que permitió el ascenso de los marmenorenses por la diferencia en la clasificación general. No obstante, no cejó en su empeño Aguilar y ha logrado el objetivo este año eliminando a La Unión, Racing Murcia y Quintanar del Rey, siendo este último uno de los favoritos para ascender.

Además del importante logro, el fútbol desplegado por el equipo de Pepe Aguilar ha dado mucho que hablar a nivel regional y ha convertido a sus jugadores en opciones viables para el primer equipo, en Segunda División. Ahora, con un reto más difícil, Aguilar deberá continuar formando futbolistas para el club albinegro mientras mantiene un buen nivel en una liga complicada.