ElPozo se juega el billete para el play off en Valdepeñas

ElPozo Murcia estaba contra las cuerdas hace una semana. Después de encadenar seis jornadas consecutivas sin ganar, en los que sumó un solo punto, algo impensable en otras épocas en este equipo, salió de los ocho primeros puestos. El pesimismo creció en el entorno del club. Quedar fuera de los play off hubiera sido una hecatombe. Aunque ya es conocido que Diego Giustozzi no seguirá la temporada que viene, los jugadores debían dar un paso adelante. Y lo hizo el sábado pasado ante un ‘amigo’, el Burela, colista y ya descendido, al que ganó por 6-0. Pero la jornada fue redonda, porque los rivales ‘pincharon’. Y gracias a eso se encuentro hoy ElPozo ante la oportunidad de cerrar la clasificación más tardía de los últimos veinte años para las eliminatorias por el título. Para ello tiene que ganar al Viña Albali Valpedeñas en el choque que hace dos jornadas se aplazó por varios casos de coronavirus en el equipo.

El choque que se disputará a las nueve de la noche en el pabellón Virgen de la Cabeza, que será transmitido por LaLigaSports TV, es una final, puesto que en caso de derrota, se vería casi obligado a ganar este sábado al Industrias Santa Coloma, puesto que se quedaría con 42 puntos, los mismos que el Ribera Navarra, con el que tiene perdido el average, y con uno más que los colomenses, su rival en la última jornada, y el Jaén Paraíso Interior.

El entrenador no podrá contar hoy con los dos sancionados, Taynan, quien solo podrá jugar si ElPozo llega al tercer partido de la final, y Darío Gil, que ya podrá volver el sábado. Asimismo, reaparecerá Gadeia, mientras que también es baja el meta Molina, quien ha dicho adiós a la temporada por una lesión que le ha obligado a pasar por el quirófano. En la convocatoria han entrado el juvenil Juan, el meta del filial Ginés Gabarrón y Javi Roni. También viajan Leo Santana, Alberto García, Felipe Valerio, Rafa Santos, Marcel, Juanjo, Fernando, Matteus, Gadeia y Mati Rosa.

El Viña Albali Valdepeñas, que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos y ha perdido tres, no se encuentra en un buen momento, algo que debe aprovechar ElPozo. «Tenemos una batalla muy difícil ante un equipo que aspira a ser segundo y ganarle sería asegurar los play off. Con esa mentalidad vamos sabiendo lo mucho que nos estamos jugando y dependiendo de nosotros», apuntaba ayer el segundo entrenador de los murcianos, Vinicius Teixeira, quien no olvida que su equipo perdió en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes por 2-4.