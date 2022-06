Asegurar un puesto entre los ocho mejores del campeonato nunca había sido una odisea tan grande para ElPozo Murcia como en esta presente temporada. Los murcianos debían ganar para quitarse de encima la presión y no tener que ir a Santa Coloma el sábado a jugarse la vida, algo que no consiguieron al caer 5-4, resultado que los obliga a puntuar en la última jornada para poder optar al título liguero.

El objetivo de cada uno de los combinados antes del comienzo de este choque era bastante diferente pues por un lado, los locales con su puesto de playoff garantizado querían alcanzar su condición de cabeza de serie entre los cuatro primeros mientras que para los de Diego Giustozzi, la meta era afianzarse entre los ocho mejores de forma matemática a falta de una jornada.

Seguía marcado por las bajas el cuadro de la Región pues a las sanciones de Darío y Taynan se sumó la baja de Gadeia con unas molestias musculares que le impidieron estar con el grupo. Los primeros minutos de partido fueron para los azules que en botas de Rafa Rato tuvieron la más clara con un remate desde la frontal que cerca estuvo de sorprender a Juanjo.

Los murcianos no proponían en lo colectivo pero a diferencia de en otros encuentros, estaban ejerciendo una presión muy alta que no dejaba salir a Valdepeñas de su propio campo. En el primer error en salida de los manchegos Leo Santana estrellaba el balón en la madera y se quedaba a las puertas de adelantar a los de la Región que tras el aviso, no tardarían en llegar al gol.

La presión seguía siendo efectiva y esta vez era Alberto el que robaba a Bateria el esférico obligando al brasileño a hacer un evitable pero claro penalti que Marcel mandaba al fondo de las mallas para hacer el primero del partido cercanos al ecuador del primer acto.

Una vez abierto el luminoso, el choque se convertiría en un auténtico carrusel de goles y ocasiones que demostraban que la pegada de los de Diego Giustozzi había vuelto. Los murcianos llegaban más y parecían tener sometido a Valdepeñas, que tras un remate al larguero de Felipe Valerio, veían como el balón con mala fortuna acababa introduciéndose en la portería tras un rebote entre su guardameta y Geragthy.

Los locales parecían estar en shock pero un gol rápido cambio la tendencia del encuentro. Sus mejores jugadores aparecieron y un minuto después del tanto de ElPozo Ivi recortaba distancias tras una gran combinación con Rafa Rato y Lemine acercando a los azules al marcador.

El partido se transformaba en un acoso y derribo de Valdepeñas que tras obligar a Juanjo a sacarlas de todos los colores en el tramo final, a falta de dos minutos terminaba batiendo al ciezano en botas de Sergio González con un golpeo fuerte que se clavaba en la escuadra poniendo el 2-2. Trataron los manchegos de consumar la remontada dado su momento álgido en el partido y en una salida de Edu Sousa a campo rival, su remate era detenido por Juanjo que cedía a Alberto García para que el canterano hiciese el 2-3 a puerta vacía con un sublime remate.

A falta de un minuto todo parecía decidido antes del descanso pero una combinación magistral tras el saque de centro planto a Lemine solo en el segundo palo que a placer batía a Juanjo haciendo el empate a tres, todo en cuestión de cinco minutos, con el que se llegaba al descanso.

Tras el entretiempo, las imprecisiones aparecerían en ambos combinados que tenían sus mejores ocasiones con remates lejanos solventados tanto por Juanjo como por Edu que no mostraban un solo ápice de inseguridad manteniendo las tablas en el marcador. Necesitaba algo diferente ElPozo y volvió a tener protagonismo el juvenil Juan que volvió a destacar en banda derecha marchándose con facilidad de Lemine estando cerca de romper la balanza del choque.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos equipos estaba contento con el empate pues no les servía para cumplir su objetivo y tocaba arriesgar. Edu Sousa volvía a aparecer en ataque causando problemas con su disparo lejano cuando el marcador marcaba menos de diez minutos para el final de un choque que perdió mucho dinamismo en el segundo acto en comparación con el ritmo de los primeros veinte minutos.

Solo un error parecía poder romper el empate y esta vez por desgracia, fue en la zaga de ElPozo. En una presión alta de los de Ciudad Real, Leo Santana perdía el balón para que en un dos contra uno ante Juanjo, Rafa Rato pusiese de nuevo en ventaja a los azules a falta de poco más de cinco minutos.

Buscaría la reacción el combinado murciano con el portero jugador, que tras varios intentos lograba empatar a falta de dos minutos con un remate cruzado de Mati Rosa que abría de nuevo el choque. El tiempo corría y todo parecía decidido a falta de poco más de diez segundos pero un barullo en el área de ElPozo acababa colándose en la meta de Juanjo dejando muy tocado anímicamente al cuadro de Diego Giustozzi que deberá ir a jugarse la vida a Santa Coloma para estar en el playoff. Los de la Región visitarán al octavo clasificado el próximo sábado a las 18:30 para decidirlo todo a una carta.

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Edu Sousa, Lemine, Sergio, Geraghty y Bateria-cinco inicial-Óscar, Ivi, Rafa Rato, Adri Villar, Albertillo y Ribeiro. ELPOZO MURCIA: Juanjo, Alberto García, Marcel, Mati Rosa y Felipe Valerio-cinco inicial-Leo Santana, Rafa Santos, Fernando, Ginés, Matteus, Juan y Javi Roni. GOLES: 0-1. Min 8. Marcel. 0-2. Min 12. Edu Sousa (p.p). 1-2. Min 14. Ivi. 2-2. Min 17. Sergio González. 2-3. Min 18. Alberto. 3-3. Min 19. Lemine. 4-3. Rafa Rato. Min 35. 4-4. Mati Rosa. Min 38. 5-4. Min 40. Lemine. ÁRBITROS: Bustos Caparrós y Barrilero Mohedano amonestaron en los locales a Bateria y en los visitantes a Fernando y Alberto. CANCHA: Pabellón Virgen de la Cabeza.