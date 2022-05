El FC Cartagena, a terminar el curso por todo lo alto

El FC Cartagena cierra la temporada en las Islas Canarias contra el CD Tenerife (20.00, Movistar LaLiga 7) en un encuentro en el que tan solo está en juego la posición final de los equipos en la tabla. El Cartagena solo puede perder un puesto y caer a la décima posición de no puntuar mientras que los tinerfeños podrían ver muy perjudicada su participación en el play off de ascenso en caso de no lograr la victoria. El Heliodoro Rodríguez López decidirá el destino de blanquiazules u albinegros en el último compromiso liguero de la campaña 2021-22.

En medio de un ambiente de celebración por la reciente renovación del entrenador Luis Carrión, el FC Cartagena afronta su último reto con la intención de «maquillar los resultados fuera de casa», tal y como admitió el técnico catalán. Las salidas han sido el lastre que no ha permitido a los cartageneros luchar por cotas más altas esta temporada como la promoción de ascenso a pesar de ocupar esos puestos de privilegio en más de una ocasión. Le queda pendiente la asignatura al entrenador de cara a la siguiente temporada, en la que ya trabaja el club empezando por la continuidad del proyecto de Carrión. También será momento de despedidas como la de Alberto De la Bella, que disputa su último partido como albinegro y como futbolista tras anunciar hace dos semanas su retirada del fútbol. Otros jugadores podrían afrontar de igual manera sus últimos minutos con el Cartagena sin saberlo, ya que el futuro de más de la mitad de la plantilla sigue en el aire. Uno de las situaciones más comprometidas es la de Pablo De Blasis, que ya ha manifestado su deseo por volver a Gimnasia y Esgrima La Plata, en su Argentina natal, aunque el centrocampista afirma que «aún no hay nada cerrado». Por otro lado, Mohammed Dauda ya se despidió del club a través de sus redes sociales el pasado jueves con unas bonitas palabras dirigidas al cartagenerismo. «Mi corazón y mi alma siempre estarán con este club vaya a donde vaya», manifestó el extremo ghanés confirmando su salida. Para el partido en Tenerife, Carrión tendrá las bajas de Rubén Castro, por motivos personales, Gastón Silva, por molestias físicas, y Mohammed Dauda, que ya no está con el equipo. Todos los demás estarán disponibles además de las incorporaciones de los canteranos Sergio Díaz, Farru, Neskes y De Pedro. Con esto en cuenta, el técnico barcelonés podrá formar con Jérôme Prior bajo palos; Delmás, Vázquez, Datkovic y De la Bella en línea de cuatro; Gallar, Bodiger, Tejera y Cayarga en el centro del campo; De Blasis como enganche y Alfredo Ortuño en punta. Luis Miguel Ramis, por su parte, tendrá las bajas seguras de Pablo Larrea, Javi Alonso y Andrés Martín, además de las dudas del lateral Álex Muñoz, el extremo Samuel Shashoua y el centrocampista Nahuel Leiva, los tres por molestias musculares. De esta forma, el preparador de los chicharreros podría formar con Dani Hernández en portería; Shaq, Sipcic, Sergio y Pomares en defensa; Elady, Míchel, Corredera y Rubén Díez en el medio; Gallego y Mario González en el ataque. No podrá luchar finalmente Rubén Castro por el pichichi de Segunda División, que será previsiblemente para Christian Stuani con 22 goles, dos por encima del canario. Para superarlo, Rubén debía lograr un complicadísimo hat-trick en casa del Tenerife, ya que el delantero uruguayo del Girona ha logrado sus 22 tantos en cinco partidos menos que el de Las Palmas de Gran Canaria. Peleará sin su máximo artillero el FC Cartagena por lograr la quinta victoria fuera de casa de toda la temporada, un número muy bajo que sin duda debe corregir el cuadro cartagenero en el siguiente curso. Intentará defender de la misma forma un noveno puesto que le reporte importantes cantidades de dinero al club del Cartagonova con la vista puesta ya en el mercado de fichajes para intentar formar la mejor plantilla posible.