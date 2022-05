El proyecto de Luis Carrión sigue adelante una temporada más

Se acabó la incertidumbre por la renovación de Luis Carrión. El técnico catalán continuará una temporada más al frente del FC Cartagena después de llegar a un acuerdo con el club tras varias semanas de vacilación en las que se nubló el futuro del proyecto. Disipa las nubes la directiva albinegra confiando de nuevo en el entrenador que le salvó los muebles la temporada pasada y que ha llevado a la entidad cartagenera a realizar su segunda mejor temporada histórica en Segunda División. La renovación del barcelonés puede acarrear la continuidad de jugadores que aún tienen su futuro en el aire.

Luis Carrión y el Cartagena han llegado a un acuerdo importante para el club, para el equipo y para la ciudad. La continuidad de un técnico capaz de mantener y asentar al cuadro albinegro en el fútbol profesional es primordial para que el sueño de la directiva y de la afición siga vivo. Después de ocho largos años en una dura travesía por el infierno de Segunda B, todos los esfuerzos en el club pudieron desmoronarse de no ser por la llegada de Carrión. Salvó al equipo ‘in extremis’ cuando ya parecía imposible y ha demostrado, en su primera temporada completa, aptitudes para luchar por objetivos mayores.

La buena campaña del equipo, luchando por un impensable play off, su mejor aval

Y es que con Luis, el FC Cartagena ha batido varios registros históricos y se ha quedado muy cerca de otros. Esta temporada, el conjunto albinegro ha mostrado una fortaleza en casa tan solo alcanzable para los equipos punteros de la categoría. Las trece victorias, dos empates y solo seis derrotas en 21 partidos como local lo sitúan por encima de equipos como el Tenerife y a la altura de otros como Valladolid o Girona, con los mismos triunfos en sus respectivos estadios.

Esas trece victorias superan la mejor marca del club en su historia en la categoría de plata, que se situaba en las once del curso 2010-11. No obstante, no es el único récord batido por los de Carrión. Nunca antes había logrado más de 58 goles en Segunda el cuadro cartagenero, barrera que también ha derribado con los 61 tantos a favor en la presente campaña a falta de un encuentro.

Tan solo se ha quedado sin alcanzar el técnico catalán la mejor marca de puntuación y de clasificación de la historia del club en LaLiga Smartbank, que sigue perteneciendo a Juan Ignacio Martínez con la quinta posición y los 65 puntos de la temporada 2009-10, la mejor de la entidad albinegra hasta ahora.

No podrá batir a su homólogo esta temporada ya que el Cartagena ha llegado al último partido de liga con 57 puntos y en novena posición sin opciones matemáticas de escalar en la tabla. Sin embargo, ya tiene un nuevo reto el recién renovado de cara a la siguiente temporada al mando.

La continuidad del preparador también puede favorecer la renovación de jugadores que terminan contrato y que no han decidido aún su futuro como los Cayarga o Nacho Gil, además de las difíciles situaciones de Bodiger, De Blasis o Álex Gallar.