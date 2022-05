El Real Murcia buscará en Alicante un nuevo ascenso ‘foráneo’

Cuando el Real Murcia conoció que se iba a jugar el ascenso a Primera RFEF lejos de su estadio tal vez sonase algo reticente para algunos aficionados, al no poder contar con el respaldo que te otorga disputar en casa un partido de estas características. Sin embargo, al conjunto grana le favorece eso de jugarse las habichuelas en territorio foráneo. O al menos eso dicen las estadísticas, ya que ha conseguido cuatro de sus últimos cinco ascensos lejos de Murcia. El domingo, a las 18.00 horas, podría añadir un quinto a esta lista en la que tan solo el ascenso a Primera División de 2003, con el emblemático cabezazo de José Luis Acciari al Levante, se produjo en su estadio.

Cierto es que la cercanía con Alicante, la sede única de este play off a Primera RFEF y que se encuentra a unos 80 kilómetros de distancia, favorece al desplazamiento que realizarán miles de murcianistas este domingo para celebrar la que sería la primera alegría después de todos los sinsabores de los últimos años en la final frente al Peña Deportiva. El Real Murcia se sentirá como en casa, pero no estará en ella, y podría agrandar su historial de ascensos lejos de su estadio.

El último ascenso a la ya extinta Segunda B, similar al que conseguiría este domingo en caso de vencer, al ser la Primera RFEF la tercera categoría nacional, se produjo en 1996. Por aquel entonces, la Promoción de Ascenso a Segunda B constaba de varios grupos de cuatro equipos que disputaban una liguilla entre ellos a ida y vuelta, ascendiendo el club que finalizase en primera posición. El Real Murcia se enfrentó esa temporada al CD Acero, Palamós y CD Atlético Baleares, y acabó logrando el salto de categoría con 16 puntos en su casillero y sin encajar un solo tanto en esos seis enfrentamientos. De hecho, el equipo grana ganó cinco partidos y solo empató uno, frente al CD Acero en Sagunto. Un punto que valió su peso en oro, puesto que la plantilla, dirigida entonces por Pedro Valentín Mora, le permitió lograr el ascenso a falta de una jornada.

Cuatro temporadas más tarde, el sueño del Real Murcia volvía a crecer cuando se plantó de nuevo en el fútbol profesional casi una década más tarde. De nuevo, en el formato de liguilla por grupos fue el club grana el que se impuso a sus rivales. Aunque con algo más de sufrimiento que en la anterior ocasión. El Real Murcia acabó líder frente al Mensajero, Burgos y Granada. Pero no fue hasta la última jornada cuando pudo celebrar su regreso al fútbol profesional en el estadio Nuevo Los Cármenes. Fue el gol de Pepe Aguilar el que permitió a los granas estallar de alegría tras caer en el duelo ante el equipo andaluz por 1-2 en La Condomina. Solo valía ganar en Granada, ya que un empate le daba el ascenso al equipo nazarí. Y Aguilar se convirtió en el héroe con su disparo desde fuera del área para batir a Notario. Un Aguilar que el día anterior se había casado en Santander con su novia de toda la vida y que desde tres días antes de ese encuentro se encontraba en Cantabria.

El sueño volvía a crecer, pero no se demoró demasiado. Y es que tan solo tres años más tarde el Real Murcia volvía a la élite con su ascenso a Primera División. Después de los logrados en Sagunto y Granada, este último, quizá uno de los más grabados a fuego en las retinas de los seguidores más veteranos, el equipo grana retornaba a la máxima competición nacional catorce años más tarde con el cabezazo de José Luis Acciari en la portería del Fondo Norte ante el Levante. El Real Murcia acabó líder esa temporada de Segunda División con 79 puntos y le acompañaron a la élite el Real Zaragoza y Albacete.

De los últimos cinco ascensos, esa es la única vez que los aficionados pudieron ir directos desde La Condomina a la Redonda, ya que los otros dos siguientes también llegaron en territorio hostil. Después de otras tres temporadas consecutivas en la categoría de plata, al Real Murcia le llegaba la oportunidad de regresar de nuevo a la máxima categoría nacional. En esta ocasión fue el tanto conseguido por Iván Alonso el que abrió el marcador a favor de los granas y el que luego permitió sumar el punto que necesitaba frente a la Ponferradina (1-1) para lograr su vuelta a Primera División en El Toralín.

Sin embargo, la trayectoria del club grana se empezó a torcer tras su regreso a Segunda División. En 2010 tocó vivir la tragedia de Montilivi, con el penalti transformado por Kiko Ratón en los últimos minutos, aunque los granas fueron capaces de regresar a la división de plata con un ascenso exprés desde Segunda B. Un salto de categoría que volvió a llegar lejos de Murcia, en el Antxo Carro. Aunque cierto es que se cocinó antes gracias a la ventaja lograda en la Nueva Condomina, ya que el 2-0 de la ida, con los goles de Chando e Isaac Jové, le permitió regresar a Segunda, a pesar de caer frente al Lugo en el duelo de vuelta (1-0) tras el gol de Carlos Tornero. El Real Murcia volvió a repetir los patrones anteriores y de nuevo, tres años más, tarde tuvo la oportunidad de ascender a Primera División en 2014, aunque acabó cayendo en el play off frente al Córdoba.

No obstante, lo peor ese verano estaba aún por llegar, cuando se produjo el segundo descenso administrativo de su historia en agosto de ese año, que le enviaba de nuevo a una Segunda B de la que todavía no ha conseguido salir y en la que no pudo mantenerse en su escalón más alto la pasada temporada ante la remodelación (Primera y Segunda RFEF) y su descenso a la cuarta categoría nacional. De la que el domingo tratará escapar.