El FC Cartagena se despide de Mohammed Dauda y piensa en Salva Sevilla

La reestructuración de la plantilla del FC Cartagena de cara a la siguiente campaña ya ha comenzado y el trabajo se acumula en las oficinas del Cartagonova. Con el esperado adiós de Mohammed Dauda, ya confirmado, y el de otros nombres importantes por confirmar, el club trabaja en nuevas incorporaciones que mitiguen esas pérdidas. El primer objetivo es el del experimentado futbolista almeriense Salva Sevilla, que no continuará en el Mallorca la temporada que viene y que ya tiene la oferta albinegra sobre la mesa para aumentar el nivel del cuadro albinegro a pesar de encontrarse en el ocaso de su carrera deportiva.

La cadena televisiva balear IB3 confirmó ayer el contacto y la oferta del FC Cartagena a Salva Sevilla después de que el jugador anunciara su adiós al Real Mallorca a través de sus redes sociales. «Me marcho con la satisfacción y tranquilidad de haberme entregado para este club hasta el último día. Es el momento de decir «hasta luego». No es un «adiós», amigos. Gracias, gracias y gracias», afirmó el veterano centrocampista en una carta dirigida a sus compañeros y afición.

Sevilla ha demostrado este año que sigue teniendo fútbol para repartir pese a sus 38 años. Con cinco tantos y tres asistencias en veintiocho encuentros, el de Berja ha contribuido a la salvación de los baleares en la máxima categoría y su nivel para volver a Segunda División está más que justificado. No obstante, el Cartagena tendrá que pelear su fichaje con el descendido Alavés, que luchará por volver a Primera, y con otro club extranjero.

Con Salva Sevilla, el cuadro cartagenero ficharía veteranía, calidad y un buen socio para Rubén Castro, viejo compañero del andaluz en el Real Betis. Rubén y Salva coincidieron durante cuatro temporadas en el conjunto verdiblanco y formaron una buena sociedad que podría revivirse en el Cartagonova si se termina dando el fichaje del almeriense y la continuidad del canario, que parece asegurada.

Por otro lado, el que deja de vestir la camiseta albinegra es Mohammed Dauda. El ghanés, al igual que Salva Sevilla, ha hecho uso de sus redes sociales para despedirse del club y de la afición cartagenera. «Todo principio tiene su final y al dejar el FC Cartagena quiero agradecer al club, a la directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición por su increíble apoyo durante la temporada que he pasado con ellos. Aunque no esté físicamente con el equipo la temporada que viene, llevaré siempre a este club en mi corazón y en mi alma donde quiera que vaya», manifestó el extremo.

La marcha de Dauda era más que previsible. En el pasado mes de abril, el jugador cambió su agencia de representación Spocs Global Sports por la agencia española Best Of You de Óscar Ribot a la que pertenecen futbolistas como Casemiro, Canales o Álvaro Odriozola dando pistas de su búsqueda de un futuro diferente al ofrecido por el FC Cartagena. Además, su reciente convocatoria con la selección absoluta de la Republica de Ghana ha incrementado el valor del futbolista cedido por el Anderlecht en el conjunto albinegro, por lo que el esfuerzo económico al que se veía obligado el Cartagena aumentaba de la misma forma convirtiendo su fichaje en propiedad en una operación inasumible.

A tan solo un partido de finalizar la temporada 2021-22, el Cartagena ya prepara la plantilla con la que afrontará su tercer año consecutivo en el fútbol profesional. De su posición final en la tabla dependen cientos de miles de euros que seguro serán de gran ayuda para la confección del grupo en una campaña en la que los albinegros tendrán el tercer presupuesto más bajo de la categoría.