Toni Datkovic, defensa central del FC Cartagena, ha comparecido en rueda de prensa a dos días del último partido de la temporada del conjunto albinegro en Tenerife. Con el mercado de fichajes cerca y la situación contractual incierta de muchos jugadores, el defensa ha sido cuestionado por la continuidad de sus compañeros y de su entrenador. "Solo siete jugadores tienen contrato con el club y si se van todos los demás necesitamos muchos jugadores de alto nivel porque este año tenemos un equipazo. No es fácil, pero ya se lo he visto hacer a Paco y Manolo y podemos confiar en sus decisiones. Mi deseo es que se queden todos porque podemos hacer muchas cosas más", asegura.

Con respecto a la renovación de Luis Carrión, aún en el aire, el zaguero tiene clara su preferencia personal y la de la mayoría del grupo. "Quiero que Carrión se quede porque he mejorado mi nivel con él y me ha ayudado a crecer como persona y como jugador. Es un entrenador increíble y su relación con los jugadores es como la de un amigo aunque con mucho respeto", afirma Datkovic.

El defensa central ha tenido que ocupar en el tramo final de temporada el lateral izquierdo, donde se ha desenvuelto a un gran nivel a pesar de no ser su posición natural. "El equipo me ha necesitado de lateral y yo soy un guerrero de equipo, si me necesitan en la portería también jugaría de portero. Lo importante es ayudar al equipo, y sé que puedo dar mucho más. Tengo muchas ganas de empezar la pretemporada para prepararme desde el principio y hacer un año histórico", manifiesta.

Por último, el 'sicario' ha hablado sobre el partido en Tenerife del próximo domingo reiterando la motivación del equipo por mantener la novena posición. "Hasta que no se acabe el último partido no podemos relajarnos porque cada puesto en la clasificación es importante para el equipo y para el club. Vamos a dar todo lo que tenemos porque sabemos que el Tenerife también se juega su puesto. Vamos a hacer todo lo posible por ganar", concluye Datkovic.