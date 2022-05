Mientras Mario Simón y su plantilla sigue preparando a puerta cerrada la final del play off del domingo, la noticia alrededor del Real Murcia sigue en la venta de entradas para el choque que este domingo (18.00 horas) enfrentará a los granas con la Peña Deportiva y que tiene como premio un billete de ascenso a Primera RFEF. Como ocurriera hace una semana con motivo de las semifinales, las entradas puestas a la venta por el club en Nueva Condomina apenas han durado unas horas. Si comenzaban a despacharse el miércoles por la tarde, este jueves ya se han agotado. Hasta 4.200 localidades han retirado de forma presencial los aficionados granas.

Pero los aquellos que no tengan ya en su bolsillo un pase para el partido que se disputará este domingo en el Rico Pérez a partir de las seis de la tarde todavía están a tiempo de conseguirlo. No será en las taquillas de Nueva Condomina, porque en el club dudan que puedan llegar a tiempo en caso de solicitar un segundo paquete. Será de forma online a través de la web de la Federación Española de Fútbol. En el enlace https://tickets.rfef.es/, los aficionados podrán adquirir hasta seis localidades por persona, y la venta estará abierta hasta el mismo día de la final por el play off.

Los precios de 12, 15 y 18 euros se incrementarán en 1,5 euros al adquirirlas por internet al tener que hacer frente a los gastos de gestión. Hace una semana para las semifinales ya fueron muchos los que optaron por este sistema más rápido y que evita tener que desplazarse hasta el estadio y hacer cola. De hecho, el club vendió 2.500 localidades y en el Rico Pérez hubo hasta 5.000 murcianistas, por lo que un buen número decidió conseguir su pase de forma virtual.

Este mismo jueves se ha abierto la venta online. Por la tarde ya solo quedaban unas pocas localidades del fondo norte, el mismo fondo que invadieron los murcianistas en el choque frente al Rayo Cantabria. Más papel queda tanto para el fondo sur como para la zona de preferencia y la de tribuna. El Real Murcia ha despachado localidades de todas las gradas, por lo que los aficionados granas estarán repartidos por todo el estadio.

Por su parte, la Federación de Peñas completaba hasta quince autobuses. Se están dando todos los ingredientes para que más de 10.000 aficionados granas estén el domingo en el Rico Pérez.

Alberto González: "Tenemos que conseguirlo por la afición"

Sobre esa ilusión que se ha generado alrededor del murcianismo habló este jueves Alberto González, central del Real Murcia. "Todos lo esperábamos por el ambiente que se estaba fraguando durante estos últimos meses, cuando sales del autobús, cuando sales a calentar se te ponen los pelos de punta, es una motivación extra, tenemos que disfrutarlo en cierta manera y aprovechar el momento porque esto es algo que no pasa todos los días, tenemos que vivirlo, disfrutarlo y centrarnos en conseguir el objetivo", explicaba el zaguero.

Sobre si había vivido antes esta situación como futbolista indicaba que "tuve la suerte de vivir un play off de ascenso de otra manera totalmente con el Sporting, porque tenía otro rol, pero ¿así tan de cerca, tan involucrado? Que va, no lo he vivido nunca y mucha gente no lo habrá vivido porque no es normal, lo de esta afición es increíble, nos está ayudando muchísimo y creo que el principal motivo por el que tenemos que conseguirlo es por ellos".

El central abrió la comparecencia hablando sobre el estado de la plantilla: "Es una semana diferente, donde quizá estamos teniendo que recuperar más físicamente que otra por lo que nos jugamos, es una semana ilusionante, de estas que se hacen muy largas y deseando que llegue el domingo y finalizar la temporada como se merece".

Sobre la presión dijo que "se está gestionando muy bien, esa ansiedad de tener que subir por ser el Real Murcia le estamos dando la vuelta hacia tener más ganas e intensidad, la afición nos está transmitiendo esa gana que tiene el Real Murcia de llegar al fútbol profesional, el primer paso es este y lo estamos gestionando bastante bien".

También habló sobre la Peña Deportiva, rival de este domingo: "Va a ser un partido bastante diferente por el rival, porque quizá el Rayo Cantabria era un filial, un equipo que proponía mucho, con mucho ritmo y creo que esta semana cambiarán las tornas, también dependerá del resultado, el otro día el partido estuvo marcado porque metimos gol muy rápido y creo que hacemos un partido que tenemos que hacer, un partido que quizá no supimos jugar durante toda la temporada y cuando llegan los play off y las citas importantes el saber gestionar el resultado, saber jugar con él, perder tiempo… es de equipo hecho y que tiene que ascender".

El jugador nacido en Gijón cerró la rueda de prensa hablando sobre qué les ha transmitido Mario Simón durante la semana: "Lo primero frenar esa euforia por lo que vivimos, pero el grupo es consciente de ello, todo lo que hemos hecho hasta aquí si no ganamos el domingo no servirá de nada y al final nos hemos ganado la oportunidad de estar a un partido del ascenso, pero esa oportunidad pasa por aprovecharla".