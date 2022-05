Rubén Castro, el goleador infinito

La llegada de Rubén Castro a un FC Cartagena recién ascendido al fútbol profesional tras ocho largos años en el infierno de la Segunda B fue, además del fichaje con más renombre en la historia de la entidad cartagenera, una bendición en forma de goles que ni el más optimista esperaba de un delantero con 39 años. El de Las Palmas desembarcó en la ciudad trimilenaria con la intención de seguir demostrando su vigencia en el fútbol y, lejos de acomodarse en el ocaso de su carrera, se ha echado al equipo a la espalda para marcar un capítulo en la historia del club. Diecinueve goles para salvar al equipo del descenso en la temporada pasada y veinte tantos para situar al Cartagena en una de sus cotas más altas mientras bate todos los récords establecidos. Ajeno al paso del tiempo, Rubén Castro parece ser el goleador infinito.

La naturaleza del veterano delantero es la de superarse a sí mismo. La consecuencia de ello es superar récords de nuestro fútbol instaurados durante décadas. En esta temporada, Castro ya ha sobrepasado su marca del pasado curso a falta de un partido tras el hat-trick al Amorebieta y, como resultado, se ha situado entre los más grandes. Con 279 tantos, el canario está entre los cinco mejores goleadores del fútbol español solo por detrás de Messi -443-, Cristiano -311-, Quini -285 y Zarra -280-, al que podría igualar o incluso superar en el último partido de liga. Además, el ‘siete’ también es el jugador con más goles a diferentes equipos de España, con un total de 67.

Su triplete del pasado sábado, el primero con la camiseta albinegra, tuvo consecuencias con cada uno de los tres goles. Con el que abrió la lata, de penalti, Castro se convirtió en el jugador más longevo en conseguir un gol en la historia de LaLiga; con el segundo, a la carrera y definiendo en el mano a mano, el ariete igualó a Toché como máximo goleador albinegro en Segunda y su registro del año pasado; con el tercero, de volea a pase de De la Bella, Rubén se volvió a superar así mismo y a todos los demás: rebasó su marca de los 19 goles, se convirtió en el máximo anotador del club en el fútbol profesional y, de paso, volvió a revivir sus opciones por el trofeo pichichi.

Con 17 goles al inicio del encuentro ante el Amorebieta, los 20 de Stuani se antojaban muy lejanos y, a pesar de alcanzarlo en la cima de los mejores goleadores, el uruguayo se volvió a alejar con un doblete al Mirandés dos horas más tarde. Tendrá que hacer otro hat-trick el experimentado delantero para superar a Stuani, con 22 en cinco partidos menos.

En el tramo final de su carrera, su continuidad está constantemente en entredicho, sin embargo, el ‘killer’ se ha encargado de esclarecer su futuro a base de goles. «El año pasado terminé con 19 goles y me encontraba bien, por eso decidí seguir y no me equivoqué. Este año voy por el mismo camino y siempre quiero superarme. Por eso, si los supero, habrá que seguir», afirmó Castro este mismo año para los medios oficiales del club. Se delató el canario sobre su renovación con el equipo cartagenero y cada vez parece más claro que seguirá haciendo historia con la camiseta albinegra.