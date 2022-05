El play off a Primera RFEF, el menos rentable para el Real Murcia

El Real Murcia está a un paso de salir del infierno de la Segunda RFEF. Todo es felicidad en el entorno del club grana. Y hacía años que eso no se vivía, tanto dentro del organigrama del club, como en la afición, que parece haber recuperado la ilusión con el masivo desplazamiento del pasado domingo al Rico Pérez.

El nuevo formato del play off que ha implantado la RFEF también ha dado suerte al Real Murcia, que no se metía en una final para el ascenso desde hacía once años. Una última década para el olvido en el club grana, tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Le ha dado suerte al Real Murcia este formato de play off, pero lo cierto es que en cuanto a lo económico, no le beneficia en absoluto que sus partidos se jueguen fuera de casa. En este caso, en el Rico Pérez. No es que vaya sobrado de poderío económico el cuadro murcianista, que pese a estar al día en todos los pagos, va a tener que hacer un esfuerzo extra para cerrar la temporada en las mismas condiciones.

Con el anterior formato, en el que las eliminatorias eran a ida y vuelta, un partido en cada estadio, el Real Murcia obtenía muchos más ingresos por varias razones. La primera de todas, es que arrastraba a muchas más personas al estadio. Sólo hay que mirar las cifras del encuentro del último play off del Real Murcia en Segunda B. Fue ante el Elche y en Nueva Condomina asistieron casi 16.000 personas. El pasado domingo, en el Rico Pérez, aunque la afición murcianista hizo un gran desplazamiento, fueron unos 5.000 aficionados.

La segunda, es que la taquilla que hacía el Real Murcia en Nueva Condomina era para el club, más un pellizco para la RFEF. Ahora, con este formato en sede única, la taquilla del partido se reparte a partes iguales entre la RFEF y los dos clubes. Pero antes de esa repartición, el 20 % del total se lo lleva la diputación de Alicante por gastos de organización. Después, el sobrante, se reparte entre los dos clubes protagonistas y la Federación.

Eso quiere decir que el Real Murcia se lleva un tercio de lo que genere su afición, pues prácticamente el cien por cien de los asistentes al Rico Pérez, son seguidores murcianistas.

Con un precio medio de la entrada a catorce euros (entre doce y dieciocho), a 5.300 espectadores, la taquilla de la semana pasada fue de 74.200 euros. Restando el 20 % de la organización (14.840 euros), quedaron 59.360 euros para repartir entre tres, por lo que al Real Murcia le pertenecieron menos de 20.000 euros, lo mismo que al Racing de Santander y a la RFEF. Una cifra que dista mucho de si se hubiera jugado el play off en Nueva Condomina, pues a poco que asistieran 12.000 personas en el feudo grana, con el mismo precio, la cifra hubiera ascendido a 120.000 euros sin contar lo que pertenece a la RFEF. Y si contamos que serían dos eliminatorias, el montante se duplicaría dentro del supuesto explicado.

Un formato que ha traído suerte al Real Murcia, y que le beneficia en cuanto a lo deportivo con respecto a todos sus rivales por la cercanía entre Alicante y Murcia, pero que a la vez le perjudica en lo económico por el gran porcentaje de dinero que se lleva la RFEF, y porque el club rival también se beneficia de la masa que arrastra el Real Murcia. Aunque, en caso de ascenso grana el próximo domingo, pocos se acordarán de la RFEF y de Luis Rubiales, aunque su organización esté siendo objeto de muchas críticas en el entorno grana.

Mario Simón repite la misma fórmula contra la Peña Deportiva

Si algo funciona, no lo toques. Es lo que ha debido pensar Mario Simón en cuanto a la rutina de trabajo que está siguiendo el Real Murcia durante toda la semana. El técnico murcianista no quiere que trascienda el más mínimo detalle de lo que ocurre en los entrenamientos del Real Murcia y ha programado los entrenamientos de la semana a puerta cerrada, tal y como hizo en la semana previa al encuentro contra el Rayo Cantabria.

Se ha mostrado siempre muy hermético el técnico en este sentido, incluso durante la temporada se quejaba de que los rivales sabían mucho sobre el Real Murcia, cuando él no encontraba tanta información de los equipos contra los que jugaba.

Podría haber sido una buena semana para que el Real Murcia hiciera al menos un entrenamiento con las puertas abiertas para que los jugadores notaran el calor de la afición, pero no ha sucumbido Mario Simón a la presión.

Al Real Murcia aún le restan cuatro entrenamientos esta semana. Entrenan todos los días a las 10 horas en el Estadio Nueva Condomina. Entrenan hoy, mañana, el viernes y el sábado.

El domingo partirán nuevamente hacia el Rico Pérez con la ilusión de traerse a Murcia el ascenso a Primera RFEF bajo el brazo. Un ascenso que supondría elevar al club en muchos niveles, tanto en lo económico como en lo deportivo, pues es una categoría en la que hay muchos más ingresos por televisión y el fútbol es más parecido al practicado en el fútbol profesional que el semiprofesional. Le queda el último escollo, la Peña Deportiva, para dar un empujón importante en todas las facetas.