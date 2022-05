La derrota del pasado fin de semana ante Jimbee Cartagena ha dejado a ElPozo Murcia muy tocado de cara a las cuatro jornadas que restan. Era un partido en el que habían muchas esperanzas puestas, en el que querían comenzar a remontar la pésima situación en la que se encuentran y donde querían demostrar que pueden luchar con los mejores. Pero nada ocurrió así. Jimbee Cartagena asaltó el Palacio y se llevó el derbi. Una derrota muy dolorosa, tanto por lo emocional como por lo deportivo, que supuso la quinta consecutiva en liga. También supuso salir de las posiciones de play off. Actualmente, ElPozo Murcia es noveno empatado a puntos con el octavo, el Industrias Santa Coloma.

No pueden permitirse más fallos los murcianos si no quieren que la temporada termine en la hecatombe, ya que si no entran en el play off con el desembolso que han hecho esta temporada, sería una la peor temporada de la historia reciente de ElPozo Murcia con mucha diferencia.

Se enfrentan al Palma Futsal (20.45, GOL TV), un rival siempre complicado que se encuentra cuarto en la clasificación con 49 puntos, diez más que ElPozo. Será el primero de los cuatro que tiene que disputar el cuadro murciano, uno más que sus rivales al tener aplazado un encuentro por covid.

Para el partido, Diego Giustozzi no podrá contar con Taynan ni Darío, ambos sancionados. En sus puestos, entran los canteranos Juan y Ginés Gabarrón del filial murciano.