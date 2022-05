Tras el descenso a la Tercera RFEF del Águilas FC, el club costero ha emitido un comunicado en el que indica a la afición que “queremos agradeceros el apoyo incondicional que nos habéis brindado durante la temporada, en especial estas últimas semanas, en las que no nos habéis dejado solos”, añadiendo que “solo nos queda pediros disculpas por no haber cumplido los objetivos” para destacar que, “sin duda, habéis sido lo mejor de la temporada”. Y es que con el ambicioso proyecto con el que llegó Alfonso García a la presidencia del Águilas FC, el club de su ciudad, ha conseguido reactivar a una afición costera que estaba dormida en los últimos años y que ha finalizado la temporada, según indican los propios aficionados en las redes sociales, con más ganas de fútbol y de Águilas FC, a pesar del descenso.

Alfonso García no ha encontrado esta temporada el premio deportivo al esfuerzo económico que ha realizado, dando un paso atrás a un proyecto muy ambicioso, como nunca se había presentado en la ciudad costera. El presidente aguileño no ha escatimado en gastos a la hora de intentar llevarlo a cabo, tanto en la mejora de las instalaciones del centenario campo de El Rubial, como en el campo de entrenamiento del polideportivo municipal, en la residencia de club, así como a la hora de confeccionar una plantilla, un esfuerzo económico que no ha obtenido el premio deportivo deseado, aunque como finaliza el comunicado del club costero, “desde ya trabajaremos por volver al lugar que nos corresponde”.

En la parcela deportiva, para el próximo ejercicio solo quedan con contrato el portero Iván Buigues, el defensa de las Islas Feroe Andrias Edmundsson y el delantero lituano Petravicius. El resto de la plantilla ha quedado libre, unos jugadores por finalización de contrato, y otros al producirse el descenso de categoría. Se espera que en los próximos días se conozcan detalles para la planificación de la próxima temporada de la directiva que preside Alfonso García.