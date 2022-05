"Es un paso importante, hemos competido bien"

Si el Real Murcia se encuentra a tan solo un partido de conseguir el ascenso a Primera RFEF es por el trabajo realizado anoche en el estadio José Rico Pérez. La salida fulgurante ante el Rayo Cantabria, recompensada con el gol de Andrés Carrasco, permitió a los granas dominar la situación con la ventaja en el marcador hasta conseguir su objetivo. «Es un paso importante», aseguraba Mario Simón ayer ante los medios de comunicación por conseguir el triunfo que le permite acceder a la final del play off y destacó que su equipo «ha competido bien» en una eliminatoria a todo o nada.

«Hemos interpretado bien el partido, nos ha faltado un poco de fútbol, pero esto es una eliminatoria de play off y todo el mundo está más nervioso. Quizás arriesgas menos, ves a tanta gente que no quieres decepcionar... Te adelantas y eso hace que, inconscientemente, no quieras ser tan protagonista. Pero cuando no se puede jugar bien hay que ser competitivo, y el equipo lo ha hecho. Ha sacado un partido fundamental para el club», explicaba Mario Simón tras un encuentro que servía para que el Real Murcia abriera el play off de ascenso con una victoria. «Hemos jugado muchos partidos que nos han ayudado a llegar bien al play off, pero este rompe el hielo y suelta a los jugadores. Ganar y verse a un paso de ascender... eso ayuda mucho. Es un paso importante, por meternos en la final ante un rival que nos ha exigido mucho sin balón aunque no hayan generado ocasiones claras», comentaba el técnico murcianista.

Uno de los factores diferenciales en este primer fin de semana de play off en Alicante ha sido la afición. La cercanía con la sede única ha permitido que miles de murcianistas se desplazasen ayer para animar al Real Murcia en una fase de ascenso clave para poder competir la próxima temporada en la Primera RFEF. «A los que no estamos acostumbrados a vivir esto nos han puesto los pelos como escarpias. Además del recibimiento en el estadio y el apoyo en las gradas, de camino hacia Alicante nos sacaban banderas o bufandas desde los coches. No queríamos decepcionar a la afición porque es el activo más importante que tiene el club. Es una victoria fundamental para nosotros», decía Mario Simón y volvió a incidir en «agradecer a todo el mundo que se ha desplazado, nuestro camino está forjado a base de trabajo e intentaremos ascender la semana que viene».

El entrenador grana tuvo que realizar varios cambios por molestias físicas de sus jugadores, aunque no cree que sea nada grave como para perder efectivos de cara a la próxima eliminatoria frente al Peña Deportiva. «En principio parece que son solo sobrecargas, pero sí que es verdad que en esta situaciones, y con el partido por delante, cualquier jugador que ha pedido el cambio lo hemos tenido que realizar para prevenir una lesión mayor. Pero sobre todo para seguir siendo competitivos, porque no podíamos arriesgarnos a tener a gente en el campo que no estaba al cien por cien», apuntaba. «Muchas veces normalizamos situaciones que luego no son fáciles. Hemos normalizado clasificarnos y pasar, pero también vemos a equipos muy buenos, con mayor presupuesto, que se han querdado por el camino. Hay que celebrarlo, pero hay que pensar desde ya en el próximo rival», destacaba Mario Simón ayer.