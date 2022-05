Un Jimbee Cartagena superior se lleva el derbi y deja a ElPozo en situación límite

No es lo mismo llegar a un derbi con la necesidad imperante de asegurar una posición que hace tiempo debería estar más que afianzada, que hacerlo con los deberes hechos y peleando por alcanzar el liderado. Dinámicas y sensaciones diferentes que se notaron en los primeros compases de encuentro sobre la pista, con un Jimbee que apretaba muy arriba la salida de balón de ElPozo, obligando a los locales a jugar rápido para tratar de llegar a la portería de Chemi.

Pese a las obligaciones murcianas, no sería malo el inicio de los Diego Giustozzi que, si bien no estaban precisos en la definición, tendrían dos claras ocasiones en apenas tres minutos, disponiendo Fernando de un remate cruzado que se marchaba fuera por poco para que, acto seguido, Mati Rosa estrellase un gran disparo en la madera.

Los de Duda, por su parte, tocaban en campo propio con los murcianos esperando en su mitad de pista, saltando la línea defensiva una vez los cartageneros cruzaban la divisoria, complicando a los visitantes la llegada a portería. En los primeros compases de partido no pondrían en apuros la meta de Juanjo, mientras Gadeia obligaba de nuevo a aparecer a Chemi con un disparo lejano.

Mejoraría Jimbee cercano el ecuador del primer tiempo teniendo Bebe una de las más claras con un disparo lejano que despejaba Juanjo. Poco después, sería Motta el que se marcharía por banda izquierda para de nuevo obligar al guardameta de ElPozo a ir abajo para detener el mano a mano y mantener las tablas en el marcador.

La primera parte se rompería y llegaría a su mejor momento teniendo oportunidades ambos conjuntos. Primero sería Rafa Santos el que peinaría un saque en largo colocando el balón en la madera, siendo una vez más los palos un gran lastre para los locales. La siguiente sería la más clara, y caería en botas de Mellado, quien tras un gran pase de Motta quedó en boca de gol para que Juanjo hiciese un auténtico escándalo de parada, volviendo a dejar con vida a los suyos.

El empate no se desharía hasta los dos últimos minutos de primer acto, cuando Marinovic robaba un balón en zona defensiva a Rafa Santos para recorrer toda la pista y, delante de la meta de los locales, definir con la puntera pegado al poste para abrir el marcador y dejar muy tocado a ElPozo.

Tras el descanso, tendría que salir con todo el cuadro del técnico argentino, pues la derrota lo dejaba octavo con los mismos puntos que el noveno clasificado, Santa Coloma, teniendo los murcianos el duelo pendiente aún con Valdepeñas, pero viendo cada vez más cerca las complicaciones para entrar entre los ocho primeros. Los cartageneros, por su parte, saldrían más tranquilos, pues la momentánea victoria los afianzaba en el segundo puesto y les permitía incluso soñar con alzarse con el título del campeonato regular.

Sin embargo, para sumar de tres aún tendrían que sudar, pues los murcianos en apenas dos minutos volverían a tener ocasiones claras con remates de Fernando y Marcel que dejaban claro que no iban a regalar el partido tan pronto. Lograría parar el partido el cuadro de Duda, privando a ElPozo de ocasiones hasta prácticamente la mitad de la segunda parte, cuando en una jugada ensayada de falta, Gadeia remataba delante de Chemi haciendo el guardameta una gran parada para dejar a los cartageneros en la segunda plaza a poco más de diez minutos para el final del derbi.

Tendría Jimbee la oportunidad de aumentar distancia en el marcador gracias a un gran remate de Meira tras un libre directo que salvaría Alberto bajo palos, pegando el balón posteriormente en la madera y dejando silenciado al Palacio, que notaba la tensión de los minutos finales. Sin embargo, una nueva baza se abriría para ElPozo, pues en una acción aislada de Matteus en banda, Solano metía la pierna derribando al brasileño y forzando así la quinta falta de Jimbee a falta de ocho minutos para el final del encuentro.

Las ocasiones no llegaban y Giustozzi se vio obligado a jugarse el todo por el todo con el ataque de cinco a falta de cuatro minutos para el final, y no tardaría en darle frutos. En la primera acción ofensiva con portero jugador, Marcel remataba desde la esquina, Chemi intervenía y en el rechace el cuero rebotaba en Motta para acabar colándose dentro de la meta cartagenera, poniendo el empate y dejando todo abierto.

Necesitaban los tres puntos los locales, por lo que seguirían con el portero jugador en busca del segundo gol, que llegaría, pero a favor de Jimbee. En una pérdida de balón de los murcianos, Solano aprovechaba que el esférico quedaba suelto en mitad de la cancha para ponerla con la zurda en la red de la portería de ElPozo, dando de nuevo los tres puntos a Jimbee Cartagena a dos minutos del final del partido.

Lo seguirían intentando con todo los murcianos hasta el final, pero no sería suficiente ,y el derbi y la victoria viajarían hasta Cartagena para dejar muy tocado a ElPozo en sus intenciones por entrar en el play off, haciendo además soñar a los visitantes con el título del campeonato regular al colocarse a seis puntos del FC Barcelona.

Vinicius: «Hay mucho riesgo de no meternos en play off, no tenemos margen de error»

Tras la derrota ante el Jimbee Cartagena, el encargado de dar explicaciones ante los medios fue Vinicius, segundo entrenador del conjunto charcutero, pese a que Diego Giustozzi finalmente estuvo en el banquillo. El brasileño afirmó que aunque «ha sido un partido igualado, en el que ambos equipos hemos podido sacar los tres puntos, ellos han estado más acertados en los momentos clave del partido, y por eso se han llevado la victoria». El segundo técnico de ElPozo Murcia destacó en rueda de prensa la intensidad recobrada por su equipo tras el parón, una intensidad que no se vio en los últimos partidos: «Hemos sabido tener la intensidad para competir bien sin irnos del partido. Las únicas buenas sensaciones que podemos sacar tras esta derrota es que hemos vuelto a competir bien tras tres partidos en los que no lo hicimos. Pero si no ganas, vuelves a la dinámica de tristeza».

En esa línea, Vinicius comentó que, pese a la derrota, «el problema no es el partido de hoy, sino aquellos otros partidos en los que no mostramos este nivel». ElPozo Murcia se encuentra igualado a puntos en la tabla con el noveno clasificado, aunque aún tiene un partido aplazado por disputar. Esta peligrosa situación es entendida sin paliativos por el segundo entrenador del conjunto capitalino, quien, además de confesar que el equipo «no tiene el acierto necesario arriba, aunque creamos ocasiones», afirma que «tenemos mucho riesgo de no meternos en play off. Existe esa sensación de que no podemos equivocarnos, que tenemos que rendir bien, y eso a veces te come la cabeza y te agobia. Nosotros nos hemos puesto en esta situación. Ahora estamos pagando los errores de partidos anteriores, y no tenemos margen de error».

Por su parte, el entrenador del Jimbee Cartagena, Duda, reconoció tras el duelo que «aunque ElPozo nos ha metido atrás al comienzo, hemos sabido entrar poco a poco en el partido para equilibrarlo». El técnico brasileño comentó que fueron «capaces de defender bien para conseguir una victoria de fe y ganas», y que su equipo «ha sido capaz de competir hasta el final en todos los partidos de las temporada, lo que denota que somos un equipo competitivo, y que para ganarnos hay que sudar».