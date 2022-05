El Hércules, el único equipo del grupo de los granas que no estará en las finales

El Hércules será el único equipo del grupo V de la Segunda RFEF, en el que ha competido el Real Murcia esta temporada, que no estará hoy en el sorteo de los finalistas por el ascenso a la Primera RFEF. El conjunto alicantino se quedó fuera a las primeras de cambio el pasado sábado al empatar en el Rico Pérez ante el Unión Adarve en un partido que se marchó a la prórroga y no estará hoy en un sorteo al que sí accedieron el resto de miembros del grupo donde han competido los murcianistas, ya que el Eldense superó a la Real Sociedad C (0-1) y La Nucía hizo lo propio ante el CD Coria (2-0). Por lo que el grupo V, junto al Real Murcia, será el que más representantes tenga en las finales del próximo fin de semana por dar el salto a la Primera RFEF.

En dicho sorteo, los segundos clasificados, como son Unión Adarve, La Nucía, Sestao y Mérida, se emparejarán con los quintos. En este caso, el único equipo que finalizó el curso regular en esta posición, y que pasó su eliminatoria fue el Arenas Getxo. Por lo tanto, se emparejará con uno de los equipos anteriormente citados y se pasará a completar el resto con los cuartos clasificados, que son Teruel, Ceuta y Eldense. Al cuadrar los emparejamientos, los dos terceros que obtuvieron su pase, como son el Real Murcia y el Peña Deportiva, se deben enfrentar entre sí. Por lo que murcianos e ibicencos son los dos únicos equipos que conocieron anoche a su rival. Las eliminatorias se volverán a disputar en Alicante, como sede única asignada para esta fase de ascenso, y se deberán sortear los horarios para los respectivos encuentros. Se disputarán dos partidos el sábado 28 a las 19.30 horas y el domingo 29, también, a las 19.30 horas será el turno de los tres restantes en los estadios aún por confirmar.