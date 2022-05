El UCAM vive la cara alegre del fútbol en la piel de otro

El UCAM Murcia terminó su temporada a domicilio con otra derrota. Pero, esta vez, fue diferente a las diecisiete anteriores que llevan acumuladas en este desastroso curso. Sin nada que jugarse, con el descenso de categoría ya matemático desde la semana pasada, solo podían acudir a una fiesta del fútbol. Los universitarios, a buen seguro no querían estar ahí, presenciando el ascenso de otro equipo. Viviendo en primera persona la alegría que rozaron ellos mismos hace menos de un año.

Todo salió a la perfección para el equipo del Principado. Tenía que ganar a los murcianos y que no lo hiciera el Villarreal, y eso sucedió. Tras unos minutos de silencio y suspense en Andorra, esperando a que finalizara el encuentro del submarino amarillo, la invasión de campo se hizo efectiva y las lágrimas de alegría invadían a un equipo que ha pasado de la nada al fútbol profesional en apenas tres años.

Los de Aira afrontaban la última salida del curso. Por segunda semana consecutiva, el equipo universitario no se jugaba nada, pero el Andorra, su rival, se lo jugaba todo. Tenía una oportunidad única de ascender a LaLiga Smartbank y continuar con su meteórica trayectoria. Hace tres temporadas estaban en Primera Catalana, pero la llegada de Kosmos, con Gerard Piqué a la presidencia, han hecho que el equipo del Principado vuele hacia el fútbol profesional.

Había un gran ambiente en la previa del encuentro en el Estadi Nacional. Las gradas estaban abarrotadas y el ambiente era festivo. Incluso hubo tifo acompañando a los jugadores en su salida al césped. El UCAM observaba todo con indiferencia, pues le daba absolutamente igual el resultado del partido. Ya nada podían hacer para salvar la categoría. La pelota estaba en el tejado del Andorra, y eso, se notó desde el comienzo.

Salió arrollador el equipo de Eder Sarabia. No dio respiro a un UCAM que en toda la primera mitad apenas fue capaz de encadenar tres pases consecutivos. Se preveía un Andorra dominador, por la diferencia de nivel, las dinámicas y la situación en la que se encontraba cada equipo. Lo que no se esperaba, era que el UCAM no bajara del autobús. Al menos por orgullo y gen competitivo de deportistas profesionales.

El Andorra no dio pie al UCAM Murcia en la primera parte y se marchó al descanso con ventaja gracias a un gol de Carlos Martínez. Se durmió Armando Corbalán y Marc Fernández le robó la cartera y dejó al ariete solo ante Pedro López.

Tras el descanso, intentó José Manuel Aira cambiar el esquema sacando a Diego Iglesias. El joven del filial sustituyó a Moi Delgado, que había sufrido muchísimo por su banda y había tenido muchas dificultades para parar a Alti.

No tenía ninguna prisa el Andorra en la segunda mitad. El resultado del Villarreal le beneficiaba en ese momento y eran equipo de Segunda desde el gol de Carlos Martínez. Se dedicó a mover la pelota de un lado a otro, ya sin buscar con tanto ahínco la portería de Pedro Lopez. Ya no había urgencias, solo había que esperar a que terminara todo.

No se movió el marcador final en una segunda parte en la que el Andorra pudo ampliar la renta, pero que se terminó por contentar con la victoria más dulce de su historia.