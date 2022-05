El Águilas FC ante la primera final de su historia

Toda la población de Águilas estará pendiente esta mañana de la final por la permanencia que disputa el Águilas FC en el Camilo Cano de La Nucía ante el equipo extremeño del Don Benito. Una cita que puede servir para que los costeros continúen en una categoría que alcanzaron el pasado ejercicio y para poder salvar una campaña que no ha sido como se esperaba, aunque mantenerse en la Segunda RFEF, también se podía calificar como un objetivo conseguido.

A pesar de la cercanía entre Águilas y La Nucía, la expedición costera se desplazó ayer para estar concentrados en un hotel antes del partido. El entrenador Jovan Stankovic se ha llevado a toda la plantilla, incluidos a los jugadores que no están disponibles como el sancionado Mike Gaffoor y a los jugadores lesionados de larga duración como Carlos López, Uri, Andrías Edmunsson y Petravicius.

El entrenador serbio sí podrá disponer para este partido con el defensa central Pedro Inglés, quien se ha recuperado de su lesión. No se espera que realice cambios en un equipo y un sistema que le ha llevado después de muchos meses en descenso a poder jugar por la permanencia.

La cita es entre dos equipos que han terminado la campaña en con guarismos similares, con 41 puntos, en las últimas cinco jornadas los extremos han cosechado dos empates, dos victorias y una derrota, sumando 8 puntos, uno más que los costeros en las misma jornadas.

A diferencia del Águilas FC, que tiene las bajas de Gaffoor por sanción y de los jugadores lesionados durante varios meses, el entrenador del Don Benito dispone de toda la plantilla para afrontar la cita, puesto que la han podido planificar desde hace varias jornadas al saber que estaban abocados a jugar por la permanencia.

La afición se vuelca

El Águilas FC no estará esta mañana solo en el Camilo Cano, al igual que durante toda la temporada. A pesar de que no ha sido la ideal, la afición costera no deja solo a su equipo y medio millar de aficionados se han desplazado desde primera hora de la mañana en cuatro autobuses y en numerosos vehículos particulares para arropar a su equipo en tan importante cita. Una afición que será muy superior a la del Don Benito, que por la lejanía entre Alicante y Extremadura, apenas ha completado un autobús.