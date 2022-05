Sito Alonso renueva con el UCAM

El UCAM Murcia Club Baloncesto anunció en el día de ayer la renovación por una temporada más del entrenador, Sito Alonso. Solo unas horas después de ofrecer Alejandro Gómez, director general, una rueda de prensa en la que mostraba el interés por mantener al técnico, se hacía oficial un acuerdo que estaba ya pactado desde hace un tiempo.

De esta forma, Sito Alonso afrontará al frente del UCAM Murcia su quinta temporada, cuarta completa, en la que el club tendrá también el reto de volver a participar en la Basketball Champions League.

El madrileño llegó en enero de 2020 para finalizar la temporada consiguiendo la permanencia. En su segunda campaña no se pudo completar la competición al pararse por el COVID cuando el equipo contaba con 7 victorias.

La pasada temporada se alcanzaron las 16 victorias (entonces eran 19 equipos, 36 jornadas) quedando a las puertas de volver a la competición europea, objetivo que sí se ha cumplido al finalizar esta última liga regular.

Este curso el equipo estuvo 26 jornadas en puestos de play off, consiguió completar la mejor primera vuelta de su historia, cifra que le valió para jugar la Copa del Rey, donde se alcanzó la semifinal contra el Barça.

El final de campaña, con una sola victoria en seis jornadas y quedarse a las puertas del play off, empañó la trayectoria del equipo, que tuvo en su mano acabar octavo, pero finalmente fue décimo en la clasificación. Un final de temporada que no ha terminado con la confianza de Alejandro Gómez, que dijo en todo momento que no había dudas por su parte de la continuidad de Sito Alonso.

Sus polémicas declaraciones por los pitos tras la derrota ante Zaragoza en el Palacio y las malas sensaciones en el último tramo de temporada ponían en duda la continuidad de Sito Alonso tras cerrar su mejor temporada individual desde que está en el club universitario.

El equipo ya está manos a la obra en el equipo del curso que viene y tiene ya una estructura diseñada con la continuidad de Tomás Bellas, Augusto César Lima, Thad McFadden, Nemanja Radovic y Jordan Davis.