El once titular de Mario Simón, pendiente del estado de Zeidane

El sueco se ha destapado como el jugador más desequilibrante de la plantilla grana, mostrando características de las que adolecían los extremos como Juan Fernández, Pablo Haro o Santi Jara. Zeidane ha sido un soplo de aire fresco y, aunque no empezó como titular indiscutible, poco a poco se ha afianzado en el once. Desde que debutó con la camiseta del Real Murcia, se le vieron detalles interesantes que ha corroborado con goles en las últimas semanas de competición. De hecho, Zeidane ha sido el único jugador de la plantilla del Real Murcia que ha sido capaz de meter en tres jornadas consecutivas. Cuatro goles ha metido en total y todos sirvieron para darle puntos al cuadro murcianista.

Esas cifras le habían convertido en un intocable hasta su lesión. Se había adueñado de la banda izquierda por méritos propios. Y, tan alto ha sido su rendimiento que sigue siendo el quebradero de cabeza de Mario Simón de cara al partido contra el Rayo Cantabria de mañana. El sueco sufrió el siete de mayo una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que le ha mantenido apartado en las dos últimas jornadas. Un contratiempo que ha tenido solución en la fase regular, pero que adquiere una importancia mucho mayor en la semifinal del play off. El técnico madrileño tiene sus dudas, aunque es optimista para que participe en el choque, aunque deja dudas de que parta desde el once. «Ya está haciendo cosas. Su plan es diferente al de los demás, pero ya está haciendo cosas con el grupo. Valoraremos cómo llega al fin de semana, qué riesgos tiene y la necesidad que tengamos también nosotros», decía sobre el estado físico de Zeidane.

Tras más de dos semanas de competir, parece bastante complicado que sea titular en el Rico Pérez, pero sí que pueda tener algún minuto de juego. Las otras opciones que tiene el madrileño son las que ha estado utilizando en estas dos semanas de ausencia. En una banda se ha decantado por Santi Jara y en la otra por Pablo Haro, ocupando el carril habitual de Zeidane. La otra alternativa es la de colocar a Dani García, aunque con el paso de la temporada ha ido perdiendo protagonismo para Mario Simón, a pesar de ser el segundo máximo goleador del equipo con cinco goles. Héctor Martínez, el otro jugador lesionado en la plantilla, se encuentra en perfectas condiciones para disputar el decisivo encuentro ante el Rayo Cantabria.

«Quien piense que va a ser un partido fácil, se equivoca»

Mario Simón sabe que se encuentra ante una cita histórica para el Real Murcia. Después de tres temporadas sin oler el play off, el equipo grana tratará de volver al tercer escalón nacional que perdió con la reestructuración de la RFEF.

Sabe el madrileño que no va a ser un encuentro nada sencillo ante el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, ya que «juegan muy bien al fútbol». Pero no le preocupa solo eso, sino que «son chicos con muy buen nivel técnico de tres cuartos de campo hacia delante» y cree que «pronto verán a alguno en la élite».

En una eliminatoria a partido único, los detalles son los que marcarán la diferencia. Es algo de lo que Mario Simón está plenamente mentalizado. «Todos los factores van a influir. Al ser eliminatorias a partido único, todo está muy igualado y cualquier detalle contará. El calor o el campo son situaciones a las que más o menos estamos aclimatados, pero lo importante será usar nuestras armas para ganar el partido», explicaba.

Sabe Mario Simón que uno de los puntos fuertes y que puede ser diferencial será el de la veteranía que tienen sus jugadores frente a un filial con muchos talentos, pero que acaban de empezar su carrera profesional. «Espero que pese más la veteranía. Creo que tenemos un estilo de juego parecido, pero nosotros tenemos gente que ya han jugado este tipo de partidos. Lo más importante es saber jugar este tipo de partidos», expresaba.

No quiere confianzas de cara al encuentro, aunque el Real Murcia parta como favorito en la primera eliminatoria de play off. «Todo va a estar muy igualado. Como he dicho antes, en una eliminatoria a partido único cualquier detalle cuenta. El que piense que la eliminatoria será fácil está equivocado. Ojalá el domingo a las nueve y media estemos hablando de la final», indicaba.

Un empate le vale al Real Murcia para pasar a la gran final por haber terminado en tercera posición, pero no es una situación que se esté contemplando en el cuerpo técnico. «Tenemos que ser el Murcia que hemos sido hasta ahora. En nuestro plan de partido no pasa el ir a por el empate. No lo hemos hecho nunca durante el año y no lo vamos hacer ahora. Tenemos que respetar nuestra seña de identidad, no podemos salir a empatar», finalizaba.