"Mi renovación está en el aire por un exceso de confianza y no por lo contrario"

El técnico cartagenerista Luis Carrión ofreció ayer la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a su FC Cartagena con un desesperado Amorebieta en busca de la salvación. No obstante, ante la tranquilidad del equipo albinegro, el tema primordial de la sesión se centró en la continuidad del técnico de cara a la siguiente temporada. «Hemos acercado posturas, hemos visto el proyecto del año que viene, que es importante para mí, y espero que pronto, para bien o para mal, se tome una decisión. No hay ningún plazo, hay confianza para hablar las cosas y no tener prisa», aseguró el catalán.

Más concretamente, Carrión admitió que el bloqueo en la negociación se debe a la dificultad para tratar algunos temas ajenos que aún no se han resuelto y la confianza para llegar a un acuerdo más adelante. «Tanto la directiva como yo tenemos las cosas bastante claras, yo tengo ilusión por estar y ellos porque esté yo, pero se tienen que hablar cosas. Además, estamos en plena competición y no es fácil. Está todo un poco en el aire, pero es por exceso de confianza y no al contrario»,explicó el entrenador ante los medios. Con respecto al partido del sábado frente al Amorebieta, el preparador huyó del conformismo y confirmó la importancia del choque para su equipo a pesar de jugarse únicamente su actual puesto en la tabla. «Ellos vendrán jugándose la vida y nosotros tenemos que darle al partido su importancia, porque ganar podría garantizarnos quedar novenos. Además, queremos hacer un buen partido por última vez en casa». En un día en el que el Cartagonova tendrá sobre sí todas las miradas del descenso, el catalán reiteró que el equipo hará todo lo posible por ganar el partido. «Si yo estuviera en la situación de los equipos que están abajo peleando contra el Amorebieta me gustaría que el equipo que juega contra ellos hiciera todo lo posible por ganar y nosotros lo vamos a hacer», aseveró. Con la titularidad confirmada de Alberto De la Bella, el jefe del banquillo albinegro no dio más pistas sobre el once y adelantó que conformará «un equipo competitivo teniendo en cuenta algunas molestias para evitar lesiones» pero que no revierten gravedad y permitirán a Carrión disponer de toda la plantilla con la recuperación de Boateng tras sanción. Por último, el de Barcelona analizó a su rival y alabó su trabajo en la lucha por evitar el descenso. «Dentro de sus limitaciones, ha sido fiable durante todo el año. Ha hecho muy buenos partidos y últimamente está ganando bastante y jugando muy bien. Tienen un sistema claro que llevan utilizando todo el año y con gente buena, mejoraron la plantilla en diciembre y están peleando la salvación por eso», concluyó Luis Carrión. De la Bella, titular para despedirse del Cartagonova y de la afición albinegra El entrenador Luis Carrión confirmó la titularidad de Alberto De la Bella en la semana en la que el lateral anunció su retirada del fútbol. «Si no pasa nada, jugará desde el principio para despedirse desde el campo porque se lo merece», afirmó Carrión. Aunque la titularidad es un premio a su carrera, el técnico aseguró su buen estado de forma. «Aunque es un premio para él, está a un buen nivel futbolístico para jugar», reiteró.