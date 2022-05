"Queremos que Sito Alonso continúe"

No ha transcurrido ni una semana desde que el UCAM Murcia CB concluyó la temporada en la Liga Endesa y ya está poniendo los cimientos del que será su próximo proyecto. Alejandro Gómez, director general del club murciano, hizo balance ayer ante los medios de comunicación del recién finalizado curso, donde la continuidad de Sito Alonso o tener que buscar un nuevo entrenador es una de las claves para seguir avanzando en la confección de la próxima campaña. No obstante, sobre este aspecto, Alejandro Gómez se mostró «optimista» con la renovación del técnico madrileño antes de la reunión que mantuvieron ayer por la tarde para analizar todo lo ocurrido en este año histórico, donde se alcanzaron las semifinales de la Copa del Rey y se quedó a tan solo un paso de disputar su segundo play off en la Liga Endesa.

«Soy optimista con la renovación de Sito Alonso, porque creo que es uno de los nuestros. No nos hemos sentado con él desde el pasado sábado para tratar de desconectar de la presión de todas las cosas que hablamos en el día a día. Pero es que no me he planteado otro entrenador para la temporada que viene, y os puedo asegurar que Sito no va a hablar con su agente sobre ofertas hasta que no hable conmigo», aseguró ayer el director general del UCAM y añadió que «Sito Alonso tendrá sus defectos, como tenemos todos, pero encajamos muy bien en situaciones de mejora y a la hora de entender el juego. Soy optimista, pero si él no se ve con las pilas cargadas o está saturado de aguantar ciertas situaciones, como ya se ha quejado alguna vez, lo entendería y no le podría decir otra cosa porque es una persona a la que aprecio».

Sobre la confección de la plantilla, Gómez dio algunas pinceladas de lo que ya está preparando y aseguró que su intención es «mejorar al equipo en cada posición» intentando contar con una rotación de «doce o trece jugadores» en lugar de diez. Uno de los detalles que desveló es que Tomás Bellas seguirá una temporada más, ya que el club no ejercerá la cláusula de corte de su contrato, por lo que se une a Augusto Lima, Nemanja Radovic y Jordan Davis a los jugadores con contrato en vigor. «La posición de alero es en la que más dudas tengo a la hora de confeccionar la plantilla en mi cabeza, porque variará en función de los cambios en la de ala-pívot. En el ‘cinco’ y el ‘cuatro’ tengo claro el tipo de jugador que podemos necesitar, pero el ‘tres’ me genera más dudas», aseguró Alejandro Gómez, dejando así prácticamente descartada la renovación de Chris Czerapowicz o la continuidad de un James Webb con el que se «hablará en los próximos días», pero el club también «está mirando otras opciones».

El caso de Sadiel Rojas, con ocho temporadas seguidas en el club, parece que sí está más claro. «Lo fácil para hacer daño al UCAM es meterse con Rojas, y lo fácil sería que Rojas no jugase en el UCAM. Quizá sea lo mejor para él. Pero lo que Sadiel tiene claro es que el club no le va a dejar tirado, como él nunca ha dejado tirado al equipo. Si él quiere continuar, continuará un año más. Pero quiero ver cómo está mentalmente después de lo que ha pasado, porque también es persona y llevar esa mochila es complicado», explicó.

Gómez también remarcó en varias ocasiones la importancia que puede suponer regresar a una competición europea, tanto a la hora de confeccionar la plantilla (se necesitarían cinco cupos) como a la hora de afrontar otra vez dos calendarios, y puso como ejemplo al Morabanc Andorra o San Pablo Burgos. «Con lo que cuesta ganar ahora en ACB, jugar una competición europea te puede engañar. Tenemos que acertar y prepararnos. Y sobre todo aprender de lo que les ha pasado a equipos como el Andorra o Burgos, que han descendido con plantillas y presupuestos potentes», dijo.