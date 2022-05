El Real Murcia se juega el domingo una parte importante de su futuro. Se enfrenta al Rayo Cantabria (19.30, La 7 TV) en las semifinales de ascenso a Primera RFEF. Mario Simón ya está satisfecho por haber puesto al Real Murcia en la fase de ascenso, pero confía en dar un paso más para dar un salto de categoría necesario en el organigrama del club grana.

Máxima dificultad

“Estamos donde queríamos estar y tenemos todos los sentidos puestos en el Rayo Cantabria. Será un partido de máxima dificultad por lo que necesitaremos dar nuestra mejor versión”.

El calor y el escenario, un punto a favor

“Todos los factores van a influir. Al ser eliminatorias a partido único, todo está muy igualado y cualquier detalle contará. El calor o el campo son situaciones a las que más o menos estamos aclimatados, pero lo importante será usar nuestras armas para ganar el partido”.

Veteranía ante un filial

“Espero que pese más la veteranía. Creo que tenemos un estilo de juego parecido, pero nosotros tenemos gente que ya han jugado este tipo de partidos. Lo más importante es saber jugar este tipo de partidos”.

Zeidane estará disponible

“Héctor ya está al cien por cien con el grupo y Zeidane ya está haciendo cosas. Su plan es diferente al de los demás, pero ya está con el grupo”.

¿Qué le preocupa del rival?

“Me preocupan muchas cosas del rival, pero lo que más es que juegan muy bien al fútbol. Luego, la juventud y el tener menos que perder. Llegan a un partido bonito, con un gran estadio. Son chicos con muy buen nivel técnico de tres cuartos de campo hacia delante y pronto veremos a alguno en la élite”.

Segunda línea muy talentosa

“No han tenido ese jugador que a nivel goleador tenga unas cifras excesivamente altas, pero su segunda línea, sus tres mediapuntas, tiene muchísima calidad y han llevado el peso anotador, como Yeray o Campo. Hay mucha calidad a nivel asociativo”.

Agradecimiento a la afición

“Ya lo hemos dicho otras veces, pero el activo más fuerte de este club es su afición. Están cada vez que se requiere y van a estar ahí. Viviremos situaciones difíciles y los necesitaremos más que nunca”.

¿Salir a empatar?

“Tenemos que ser el Murcia que hemos sido hasta ahora. En nuestro plan de partido no pasa el ir a por el empate. No lo hemos hecho nunca durante el año y no lo vamos hacer ahora. Tenemos que respetar nuestra seña de identidad, no podemos salir a empatar”.

Importancia de golpear primero

“El que se ponga por delante tiene mucho ganado, pero tenemos que estar preparados para sobreponernos a las dificultades”.

Sin confianzas ante el encuentro

“Todo va a estar muy igualado. Como he dicho antes, en una eliminatoria a partido único cualquier detalle cuenta. El que piense que la eliminatoria será fácil está equivocado. Ojalá el domingo a las nueve y media estemos hablando de la final”.