El Jimbee medirá su solidez a domicilio con la inseguridad casera de ElPozo Murcia

Un equipo con el pasaporte para el play off en el bolsillo y que no pierde desde la derrota que sufrió en la Copa de España, contra otro en crisis, que solo ha sumado un punto de los últimos doce y que incluso ve peligrar su clasificación para la lucha por el título. Esa es, en resumen, la carta de presentación del derbi regional entre ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena de este próximo domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia (13.00 horas, GOL).

Once puntos, aunque con un partido menos disputado los murcianos, es la distancia que hay en la actualidad entre los dos equipos de la Región. Mientras que los de Duda, que regresa al Palacio, su casa durante diecisiete temporadas, son segundos con 50 puntos, los mismos que el Movistar Inter, están luchando por entrar en buena disposición en el play off; ElPozo, que este domingo no contará con su entrenador, Diego Giustozzi, por la hospitalización de su madre, tiene incluso en peligro meterse en las eliminatorias por el título. Un esprint final de alto voltaje le espera a los murcianos, que tienen solo dos puntos de renta sobre el noveno clasificado. Tras recibir al Jimbee, jugarán el miércoles próximo en la pista del cuarto clasificado, el Palma (20.45 horas, GOL). Después recibirán al colista Burela el sábado 28 (12.00) y recuperarán el partido aplazado ante el Valdepeñas el miércoles 1 de junio (21.00). En la última jornada visitarán al Industrias Santa Coloma, que también lucha por estar en los play off. Por tanto, no se puede permitir el lujo el conjunto de Murcia de seguir incrementado la racha negativa que inició tras la polémica final de la Copa de España ante el Barça. Solo ha sumado un punto de los últimos doce en juego, cayendo ante Barça y Levante a domicilio, y el Córdoba de Miguelín en casa. Frente al Ribera Navarra, en un choque que se disputó el 30 de abril -desde entonces no juega ElPozo por el aplazamiento del choque ante el Valdepeñas-, solo empató en el Palacio (2-2).

Además, los de Giustozzi están sufriendo este curso una sangría de puntos perdidos ante una afición cada vez más desencantada y apática. El lema ‘nueva era’ se ha convertido en una losa. Las cifras dejan clara su inseguridad: solo cinco victorias en trece partidos en el Palacio, de donde han ‘volado’ 20 puntos con cuatro empates y otras tantas derrotas.

Los murcianos tienen para este choque dos bajas importantes, ambas por sanción. Por un lado Taynan, a quien le cayeron quince partidos por los incidentes en la final de la Copa de España; y por otro el molinense Darío Gil, castigado en su caso con cuatro encuentros por unas declaraciones a la conclusión del mismo choque. Este domingo cumplirá el primero.

En el Jimbee no estarán Juanpi y Javi Mínguez, ambos con lesiones de larga duración, y Andresito, quien no podrá enfrentarse a su exequipo y que lleva desde mediados de marzo de baja. De momento se desconoce cuándo volverá a estar a las órdenes de Duda, que recibió antes de la Copa de España el refuerzo de Fer Drasler, otro ex de ElPozo, para cubrir las numerosas bajas que ha tenido la plantilla durante un curso muy complicado. Por contra, ha recuperado a Meira, quien debutó hace unas dos jornadas tras superar una grave lesión en pretemporada.

En cualquier caso, los cartageneros llegan en racha, aunque con la incógnita de saber qué rendimiento ofrecerán tras no competir la semana pasada. El mayor aval para los de Duda es su rendimiento fuera de casa. Solo una derrota en todo el curso y fue en la ya lejana cuarta jornada en la pista del Valdepeñas. Siete victorias y cinco empates es su balance a domicilio, donde es el tercer equipo que menos goles encaja, con 29 en 13 partidos, lo que hace una media de 2,23. Curiosamente, en este apartado ElPozo es mejor, ya que ha recibido 28 pero tiene un partido menos disputado a domicilio. Tres victorias y tres empates en los últimos seis choques, todos ellos tras caer en la Copa de España, es la carta de presentación de un Jimbee que también quiere resarcirse de la derrota en la primera vuelta en su pista.