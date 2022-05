"Me gustó que nos tocase el Rayo, es un partido bonito para ver y para jugar si se da la opción"

Ángel García, goleador del Imperial y que esta semana prepara el play off con el primer equipo, conoce y muy bien al Rayo Cantabria. Y es que el pasado curso jugó en el juvenil racinguista, donde coincidió con algunos de los futbolistas que este domingo se enfrentarán a los granas en el Rico Pérez.

«Por fin nos veremos las caras». Ese es el mensaje de WhatsApp que recibía Ángel García a los pocos minutos de conocerse que el Real Murcia y el Rayo Cantabria se cruzarían en el play off de ascenso a Primera RFEF. Y es que el delantero del Imperial, que esta semana está entrenando con el primer equipo a las órdenes de Mario Simón, es uno de los que mejor conoce al filial verdiblanco en Nueva Condomina. De hecho, algunos de los futbolistas que el domingo se enfrentarán al Real Murcia fueron sus compañeros la pasada temporada en el equipo juvenil del Racing.

Desde Beniaján se trasladó a Santander con solo 17 años y de allí salió mucho más maduro. «Después de hacer una buena temporada en el UCAM Murcia, me llegaron varias ofertas, y la que vi más clara era la del Racing, por temas deportivos y por temas de residencia. Era la primera vez que salía de Murcia y quería estar a gusto», cuenta el futbolista murciano a este diario, recordando que «mis padres me acompañaron a firmar porque yo no podía, y después me quedé allí solo, en la residencia del club, con ocho jugadores más y con nuestros cuidadores. Fue un año inolvidable».

«Fue la primera vez que salía de Murcia y la experiencia me ayudó a madurar. Hubo momentos en que lo pasas mal, pero el psicólogo me ayudó muchísimo. Por todo es un club al que le tengo un cariño especial», indica Ángel, quien cuando en el sorteo del pasado lunes quedaron emparejados Real Murcia y Rayo Cantabria sintió algo especial.

«Al equipo le daba un poco igual el rival, pero a mí me gustó mucho que fuera el Rayo, porque es mi ex equipo y ahí están algunos de mis ex compañeros. Va a ser un partido bonito de ver y de jugarlo si me dan esa posibilidad», explicaba, contando además que «cuando terminó el sorteo alguno me escribió para decirme que al final este domingo nos veríamos las caras, que sería un partido muy bonito. Después de muchos meses sin verlos, me da gusto volver a reencontrarme con ellos».

El delantero de Beniaján, que debutó con el primer equipo grana en Pulpí, tiene muy difícil ser de la partida en el duelo que se disputará en el Rico Pérez, aunque de momento es uno de los chicos del filial que se ha quedado entrenando a las órdenes de Mario Simón. «Me gustaría estar en la convocatoria, porque para mí jugar con el Real Murcia es un sueño, pero eso es decisión del entrenador. Yo entreno cada día para ser mejor, y ya se verá la cosa. Si no voy convocado, iré al campo, estaré animando y celebraré la victoria».

Mientras disfruta del premio de estar con el primer equipo después de una gran temporada en el Imperial, con el que ha marcado once goles y «he cumplido los objetivos que me propuse en verano además de debutar con el primer equipo», Ángel García intenta ayudar a sus técnicos y compañeros a conocer mejor al Rayo Cantabria. «Algo me han preguntado», indica, dejando claro que el filial verdiblanco «es un equipo muy completo. Son muy buenos, es verdad que hay dos o tres que destacan sobre el resto, pero hay que tener cuidado con todos. No nos podemos centrar solo en un jugador».

Además, el de Beniaján tiene claro que su ex club «va a querer ir a por todas. Allí hay una muy buena directiva, que ha ascendido al primer equipo a Segunda y que ahora quiere dar el salto con el filial. Buscan la temporada perfecta». Y avisa «aunque sean un filial, no nos podemos relajar. Tenemos que jugar con la intensidad de siempre, porque así podemos ganar a cualquiera como ya hemos demostrado».

Sobre si el Real Murcia es el favorito, comenta que "en un play off no hay favoritos. Los dos equipos se juegan la vida y va a ser un partido muy difícil. Ellos juegan muy bien y tienen futbolistas talentosos como hemos visto. Van a querer ir a por todas, pero nosotros tenemos la capacidad suficiente para ganar a este rival y a cualquiera. Además, la victoria en el último partido en casa nos ayuda a llegar con muy buen sabor de boca al play off".

Ángel García no duda al afirmar que estará en el Rico Pérez entre o no entre en la convocatoria. Y pide que los aficionados granas tampoco falten a esta cita. «Tienen que ir los máximos posibles. Ya sabemos lo que es la afición para el Murcia y sabemos que nos van a apoyar a muerte. Tenemos que agradecerles las ganas que le echan, que a veces son las mismas o más que las nuestras. Y cuando ascendamos, todos a celebrarlo a la Redonda».

"Una temporada espectacular"

Sería la guinda a un año que está saliendo redondo para el joven futbolista murciano, que el pasado verano apostó por el Real Murcia y "no me arrepiento". "Con el Imperial hemos cumplido el objetivo. Aunque queríamos estar en el play off, desde mi punto de vista ha sido una temporada espectacular por la unidad de grupo que se ha creado. El cuerpo técnico nos ha tratado como a sus hijos. Como en la vida, hay momentos buenos y malos a lo largo de un año, pero en general ha sido inolvidable. Nos faltó la guinda de entrar en el play off, pero lo dimos todo".

Tras convertirse en titular indiscutible para David Sánchez y de ayudar al filial grana con once goles, Ángel García disfruta ahora del premio de estar con el primer equipo. "Es la recompensa al trabajo realizado. Me hace una ilusión tremenda entrenar con el Real Murcia, y ya no te digo el poder jugar". De momento, en esta temporada 21-22, ya ha debutado con el primer equipo, ahora solo le falta hacerlo en Nueva Condomina para completar su gran sueño. "Yo siempre le digo a mi padre que yo no sueño con jugar la Champions, yo sueño con jugar con el Real Murcia en Nueva Condomina".