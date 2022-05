Neskes quiere guiar al filial

La presente campaña está siendo una montaña rusa de emociones para Alejandro Domingo Gómez ‘Neskes’. Tras un año en el filial albinegro, el granadino convenció a Luis Carrión para formar parte del primer equipo en Segunda División y demostró su capacidad llegando a un gran nivel que le llevó a entrar en las rotaciones primero, a ser uno de los principales sustitutos después e incluso al once titular. No obstante, las oportunidades en el equipo fueron desapareciendo conforme se fue estableciendo un once ‘tipo’ y Neskes dio un paso atrás para terminar la temporada de vuelta en el segundo equipo. Con la experiencia acumulada en el fútbol profesional, el centrocampista quiere ser el pilar de su equipo y guiarlo hasta el ascenso a Segunda RFEF.

Le bastó a Neskes con una temporada en Tercera para probar su calidad. Veinticuatro partidos y cuatro goles fueron su carta de presentación ante un Luis Carrión recién llegado a Cartagena que buscó en la cantera un refuerzo para la siguiente temporada. Pruebas satisfactorias en pretemporada y Neskes se convirtió en jugador del primer equipo con carácter de canterano a todos los efectos, incluida su ficha. Su fulgurante ascenso no se detuvo ahí y el nivel mostrado en las primeras oportunidades que le ofreció su entrenador volvieron a sorprender gratamente a la parroquia albinegra, que llegó a pedir abiertamente su titularidad llegado un punto del curso. Sin embargo, el de Granada comenzó a caerse del equipo pasado el ecuador de la temporada llegando a encadenar siete jornadas sin disputar ni un minuto, lo que generó su vuelta al filial con la intención de recuperar el ritmo competitivo. Compaginando ambos equipos cuando fue posible, Neskes viajó a caballo entre primer y segundo equipo y ha terminado la temporada regular contribuyendo a la defensa del segundo puesto del filial que le diera ventaja en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Ha sido esa situación de máxima tensión la que ha ayudado a Neskes a recuperar su mejor nivel y a sentirse importante dentro del terreno de juego. En la semifinal regional por el ascenso contra La Unión Atlético, el centrocampista fue clave para la victoria del FC Cartagena B dando la asistencia del gol decisivo y jugando el partido completo que llevó al filial albinegro a la final regional. Contra el Racing Murcia, sin embargo, el canterano no tuvo su mejor partido y, además, sufrió una grave entrada de Óscar Díaz en el minuto 90 que le obligó a salir del campo con evidentes signos de dolor. Finalmente, la acción quedó milagrosamente en un golpe y Neskes no se produjo ninguna lesión y se encuentra en plena forma para la final nacional del domingo contra el Quintanar del Rey. Ante un rival con calidad y, sobre todo, una experiencia superior al filial cartagenero, los de Pepe Aguilar tendrán que realizar su mejor fútbol para lograr el ansiado ascenso a Segunda RFEF. Gran parte de las posibilidades de los albinegros pasan por el mejor Neskes, que ya ha demostrado su superioridad futbolística tres categorías por encima del rival y quiere ayudar al club que se lo ha dado todo a seguir escalando y creciendo en todos los ámbitos. A 90 minutos se encuentra Alejandro Domingo Gómez ‘Neskes’ de terminar por todo lo alto una temporada que ha sido una montaña rusa de emociones.