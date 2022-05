El Murcia se blinda para el play off

El Real Murcia está inmerso en la que puede ser la semana más importante de la temporada. Al menos hasta ahora. Restan cuatro días para que el conjunto grana afronte la semifinal por el ascenso a Primera RFEF ante el Rayo Cantabria y desde ayer ya trabaja en la Nueva Condomina para preparar ese encuentro (domingo, 19.30 horas), donde los de Mario Simón necesitan salir vivos para encarar una semana más tarde el que sería el partido decisivo por el salto de categoría. Ante una cita de tal envergadura, y para protegerse debido a la cercanía de algunos de los rivales y la sede donde se disputarán las eliminatorias (Alicante), el Real Murcia trabaja durante toda esta semana en su estadio a puerta cerrada.

Cualquier mínimo detalle puede decantar un encuentro en el que, si se llega al término de la prórroga con empate en el marcador, serían los granas los que obtendrían el billete hacia la final al terminar la fase regular en el tercer puesto de su grupo, por el cuarto conseguido por el filial del Racing. Desde el club murcianista eran partidarios de poder afrontar un partido así sobre una superficie similar a las dimensiones de su estadio, por lo que la asignación del estadio José Rico Pérez el pasado lunes ayuda a que la plantilla que dirige Mario Simón pueda recrear los aspectos más importantes durante las sesiones de entrenamiento en un estadio semejante al que se jugará sus opciones de ascenso este domingo.

La recuperación de Zeidane Inoussa, una de las incógnitas para encarar la fase decisiva

Además, una de las incógnitas que guardará el Real Murcia hasta última hora será el estado físico de Zeidane Inoussa. El joven futbolista fue clave en los esquemas de un conjunto grana que no conoció la derrota el pasado mes de abril. Con cuatro goles en sus últimos cinco partidos, tres de ellos en jornadas consecutivas, el futbolista sueco se convirtió en la mejor baza ofensiva para el Real Murcia de cara al desenlace de la temporada. Sin embargo, hace doce días se conocía, según comunicó el club a través de sus canales oficiales, que el jugador sufrió una «lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda», por lo que no pudo disputar los encuentros ante el Mancha Real ni frente al Toledo. El entrenador Mario Simón declaró en su último encuentro ante los medios que era optimista con los plazos de recuperación del centrocampista con vistas al play off, aunque quizá podría llegar muy justo para afrontar ese encuentro partiendo desde el once.

Sí que tendría una semana más de plazo si el Real Murcia se clasificase para la final del play off, aunque ya sería decisión del madrileño si Zeidane Inoussa arrancaría el choque desde su inicio. En caso de pasar de ronda, el conjunto grana conocería su rival definitivo para el ascenso el próximo lunes, 23 de mayo, en un nuevo sorteo celebrado en la Real Federación Española de Fútbol. Ante la esperada demanda de localidades por parte de los aficionados murcianistas en caso de que eso se produzca, el Real Murcia tendría muchas probabilidades de volver a disputar ese duelo en el estadio José Rico Pérez.

A la espera de que se reciban las entradas por la RFEF

El Real Murcia sigue a la espera de recibir las entradas a la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) para que sus abonados las puedan adquirir y presenciar el encuentro ante el Rayo Cantabria este domingo, a las 19.30 horas, en el estadio Rico Pérez. Por suparte, la Federación de Peñas del Real Murcia (FEPEMUR) continúa llenando autobuses con destino a Alicante este domingo y ya son ocho los que han fletado los aficionados granas para apoyar a su equipo en la semifinal por el play off de ascenso a Primera RFEF.