El técnico cartagenerista, Luis Carrión, ha ofrecido una rueda de prensa previa al encuentro frente al Amorebieta en el que los vascos se juegan la vida y ha valorado la importancia del choque para el club cartagenero. "Vendrán jugándose la vida y nosotros tenemos que darle al partido su importancia, porque ganar podría garantizarnos quedar novenos. Además, queremos hacer un buen partido por última vez en casa", ha expresado.

Carrión ha analizado a su rival y ha alabado el trabajo que está haciendo en las últimas semanas en la pelea por no descender. "Dentro de sus limitaciones, ha sido fiable durante todo el año. Ha hecho muy buenos partidos y últimamente está ganando bastante y jugando muy bien. Tienen un sistema claro que llevan utilizando todo el año y con gente buena, mejoraron la plantilla en diciembre y están peleando la salvación por eso", ha asegurado.

Con respecto a los posibles cambios en el once, el catalán no ha dado pistas más allá de la titularidad de Alberto De la Bella "porque se merece despedirse desde el campo", pero ha asegurado que saldrá a ganar el partido. "Tendré respeto por los que se lo están jugando todo con el Amorebieta y vamos a hacer todo lo posible por ganar. Lo de De la Bella es un premio para él pero también está al nivel para jugar. Intentaremos hacer un equipo competitivo teniendo en cuenta algunas molestias", ha manifestado.

Por último, el entrenador ha hablado sobre su renovación con el FC Cartagena asegurando que no hay prisa por ninguna de las dos partes. "Hemos acercado posturas, hemos visto el proyecto del año que viene, que es importante para mí y espero que pronto, para bien o para mal, se tome una decisión. No hay ningún plazo, hay confianza para hablar las cosas y no tener prisa", ha concluido Luis Carrión.