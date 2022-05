De la Bella: "Quería terminar disfrutando con mis compañeros"

Alberto de la Bella se despidió ayer del fútbol con una emotiva rueda de prensa en el Cartagonova en la que estuvo arropado por su familia además de la directiva, cuerpo técnico y plantilla del FC Cartagena. El lateral repasó su trayectoria y se mostró orgulloso de lo conseguido. «Empecé en el fútbol por diversión y con trabajo, esfuerzo y los valores que mis padres me inculcaron de pequeño he ido creciendo. Seguramente no he sido el jugador con más talento, pero no me ha faltado dedicación ni ganas, lo que me ha hecho sobreponerme a todo lo que me ha venido», afirmó.

El catalán admitió que su decisión ya estaba tomada desde el inicio de la temporada, pero quiso recuperarse de su grave lesión de rodilla para volver a disfrutar. «No me merecía terminar así. Quería terminar en el campo disfrutando con mis compañeros y en cuanto me dieron la noticia de que no me tenía que operar fue un alivio. Volví a recuperar las sensaciones y a disfrutar, pero ya sabía que iba a ser el último», explicó Alberto. Por último, el defensor adelantó su propósito para la nueva etapa que comenzará una vez termine la temporada. «Llevo un tiempo formándome y me gusta mucho la mentalidad del deportista. Quiero aportar en esa faceta con la experiencia que he recogido durante tantos años y la formación que pueda tener. Creo que es un punto que no está muy trabajado a día de hoy en el deportista de élite», manifestó Alberto De la Bella. También intervinieron en la rueda de prensa el Presidente, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manolo Breis. En primer lugar, Belmonte aseguró que el paso de De la Bella por el Cartagena «ha sido la hostia» y le dio las gracias por «hacer crecer al club diciendo a la cara los fallos de un equipo jovial con respeto, sinceridad y ganas de sumar». Además, el máximo mandatario del club albinegro añadió un deseo para el futuro. «Ojalá que todos los jugadores que vengan sean como tú», expresó. Por su parte, Breis, principal artífice del fichaje de Alberto por el Cartagena, se mostró muy emocionado en el acto y agradeció su paso por el club. «Alberto fue uno de los primeros fichajes que hicimos a nuestra llegada al fútbol profesional y nos hizo creer que llegamos con fuerza. Gracias por ayudarnos a crecer», concluyó.