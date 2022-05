El STV Roldán mereció más ante el Melilla Torreblanca en un partido correspondiente a la decimonovena jornada de Primera División que fue aplazado hasta en dos ocasiones. Las locales llevaron siempre la iniciativa, pero solo pudieron empatar (1-1) en un choque donde brilló la guardameta visitante Sara Soares. Las pachequeras confirman esa tercera plaza a la que se auparon el pasado domingo con la victoria en Alcorcón, pero pierden la ocasión de escaparse aún más de sus perseguidoras. Ahora cuenta con un punto más que el Poio y dos de renta sobre el Melilla, que es quinto en la clasificación.

El conjunto de Roldán fue protagonista desde el pitido inicial. Las chicas de Joaquín Peñaranda, con las ideas más claras que su rival, buscaron el gol ante un rival que especuló más con el balón. La verticalidad de las locales le llevó a disfrutar de varias ocasiones, pero fue en una jugada a balón parado, tras el saque de una falta, cuando llegó el primer gol a los seis minutos de juego. Noelia Montoro puso el balón en las botas de la yeclana Patricia, quien se adelantó entrando por el centro del área a Guti para batir a Sara Soares. La ambición se mantuvo en las murcianas, que con un lanzamiento alto de Patricia tuvo otra buena oportunidad. El Melilla tardó trece minutos en realizar su primer a puerta. Fue Amandinha, considerada la mejor jugadora del mundo, la que con un disparo lejano que atajó Cristina lo intentó. Pero el Roldán estaba siendo superior en la pista y tuvo una doble ocasión que le pudo dar el 2-0, pero las buenas intervenciones de Sara Soares a los desplazamientos de Marian y Consuelo Campoy, lo evitó. A continuación, Alba Gandía se quedó sola delante de la guardameta brasileña, quien en su salida estuvo magistral. Las visitantes no daban síntomas de poder igualar el partido, pero una genialidad de Amandinha, quien se fue por velocidad, disparó desde lejos para que Ana Luiza tocara lo suficiente el esférico para despistar a Cristina. Quedaban 51 segundos para la conclusión del primer acto y fueron los únicos instantes en los que surgieron dudas para el STV Roldán, que mereció mejor resultado al descanso.

Las murcianas siguieron llevando la iniciativa en la segunda parte, pero en el ataque estático encontraron muchas dificultades ante la defensa del Melilla. Solo en rápidas transiciones lograba romper esta tela de araña impuesta por las visitantes. La primera vez fue en un contragolpe de Consuelo Campoy, quien cruzó el balón para que Marian, tras quedarse sola, tropezó de nuevo con Soares. Después, a los siete minutos, Patricia envió el balón al poste tras darse la media vuelta, y poco después, Laura lanzó alto su disparo. La jugada polémica del choque llegó en el minuto once. Mariángeles fue derribada dentro del área, pero los colegiados no lo señalaron y el posterior saque de esquina no creó peligro. El Melilla apenas generaba peligro y cuando llegaba hasta el marco de Cristina, se encontraba con la defensa de las chicas de Joaquín Peñaranda. Alba Gandía también tuvo su oportunidad en el minuto doce, pero Ana Luiza le quitó el balón de los pies justo cuando se disponía a marcar. Amandinha, en un disparo en un contragolpe, lo intentó en la ocasión más peligrosa de las visitantes en toda la segunda parte, que dieron muestras en el último minuto de conformarse con el empate.

El STV Roldán tendrá otra cita esta semana, en este caso el domingo ante el Pescados Rubén Burela, que es el segundo clasificado.