El play off express, un nuevo modelo para un Real Murcia maldito a doble vuelta

Hasta cinco oportunidades de ascenso ha tenido el Real Murcia en los últimos ocho años. Una de ellas para dar el salto a Primera División y cuatro para intentar salir de la antigua Segunda División B. Todas ellas se esfumaron más pronto que tarde. En ninguna de ellas llegó el conjunto grana a la final.

Este domingo, después de tres campañas sin jugar una fase de ascenso y tras un curso en el que los granas han tenido que competir en la cuarta categoría del fútbol español, el Real Murcia afrontará un nuevo play off.

A la sexta oportunidad, intentarán los murcianistas celebrar un ascenso, aunque no sea al fútbol profesional como todos desearían. Y lo podrán hacer de forma express, y es que la Federación Española, tras la temporada 2019-2020 marcada por la pandemia, ha mantenido un formato en el que las eliminatorias son a partido único y en una misma sede.

Será la primera vez que el Real Murcia se estrene en esta modalidad, un nuevo modelo que puede beneficiar a un equipo maldito en las eliminatorias a doble vuelta, especialmente las que se resolvían en Nueva Condomina.

El Rico Pérez se convertirá el domingo en el escenario que acogerá el Real Murcia-Rayo Cantabria, que decidirá quién pasa a una de las finales por el ascenso a Primera RFEF. Será la primera prueba de fuego para un club que de sus últimas cinco participaciones en un play off, en cuatro ha caído a las primeras de cambio. Solo en la temporada 2016-2017 se superó la ronda inicial al ganar con comodidad al Pontevedra, aunque luego el Valencia Mestalla les apartaría de la final.

La maldición de los play off para el Real Murcia comenzó en 2014. El equipo dirigido por Julio Velázquez daba la sorpresa y se colaba entre los candidatos a luchar por el ascenso a Primera División. Pero el sueño acabó muy pronto. Pese a empatar en Córdoba (0-0), los murcianistas no supieron resolver en casa. Saúl falló un penalti al comienzo del partido y, aunque Wellington Silva igualaba el tanto de Pedro, finalmente los cordobeses lograban el pase al lograr el 1-2 en el minuto 57 -Raúl Bravo-.

En cada play off se ha repetido la misma historia para el Real Murcia. Salían los granas vivos en la ida, pero en la vuelta en casa no lograban dar un golpe sobre la mesa. Solo hay que recordar lo ocurrido en mayo de 2015. El Hércules era el primer rival grana en el play off de ascenso a Segunda. Un gol de Isi Palazón en el Rico Pérez ponía un 1-1 que daba ventaja para la vuelta en casa. Sin embargo, los de Aira cayeron eliminados. Fran González, con un tanto en el 87, enmudecía Nueva Condomina (0-1).

En primera ronda también se cayó en la 2015-2016. Aquel Real Murcia que se había desfondado en la segunda vuelta, cediendo el campeonato al UCAM, llegaba al play off con Acciari en el banquillo. Aunque el sorteo le había favorecido al emparejarlo con el Toledo, no hubo final feliz. Los de Onésimo se llevaban la eliminatoria gracias a su victoria en Nueva Condomina (1-2) después del 0-0 del Salto del Caballo.

No perdía el Real Murcia la tradición de estar en el play off de ascenso. Lo volvió a hacer en la temporada 2017-2018 gracias al acelerón dado por el equipo tras la llegada de Vicente Mir al banquillo. Se eliminó al Pontevedra en la primera ronda, pero el Valencia Mestalla dejaba a los murcianistas sin final. Araujo encarrilaba la victoria del filial ché en Mestalla con dos goles (2-1) y en la vuelta no se movió el empate a cero.

El último play off para los granas fue en la campaña 2017-2018. El sorteo quiso que se cruzasen Elche y Real Murcia. La ida esta vez fue en Nueva Condomina. Los de José Manuel Salmerón caían por 0-1, lo que complicaba las cosas. Aunque lucharon hasta el final en el Martínez Valero, finalmente los de Pacheta también ganaban (3-2) y lograban el pase a la segunda ronda de una fase en la que acabaron ascendiendo.

Volverá este domingo el Real Murcia a un play off tras tres temporadas ausente. Y lo hará para estrenarse en un nuevo formato. Las eliminatorias serán a partido único y en una sola sede, en este caso Alicante. Solo cuando el árbitro pite el final del duelo ante el Rayo Cantabria en el Rico Pérez se sabrá si, este modelo exprés, pone fin a la maldición grana en las fases de ascenso.

2014 El Córdoba acabó con el sueño de Primera

En la temporada 2013-2014, el Real Murcia soñó con ascender a Primera División. Los granas, a las órdenes de Julio Velázquez, se colaron en el play off de ascenso, quedando emparejados en la primera ronda con el Córdoba. Se empató a cero en la ida en el Nuevo Arcángel, pero en la vuelta, tras fallar un penalti Saúl, el Murcia cayó en NC por 1-2, quedando eliminado.

2015 El Hércules, verdugo tras el descenso administrativo

De jugar por ascender a Primera a descender administrativamente, eso vivió el Real Murcia en verano de 2014. Pese a la caída a Segunda B, los granas, con Aira en el banquillo, volvieron a pelear por ascender por la vía rápida. Acudieron al play off como segundos y su rival fue el Hércules. El empate a uno en el Rico Pérez les daba vida, pero otra vez se condenaron en NC al perder 0-1.

2016 Final esperpéntico y eliminación en casa

No fue mejor el play off de la temporada 2015-2016. Con el equipo hundiéndose en la segunda vuelta, en la que cedió el campeonato al UCAM Murcia, y con la directiva haciendo de las suyas y destituyendo a Aira cuando solo faltaba una jornada, la historia solo podía acabar mal. El Toledo eliminó, otra vez con la vuelta en NC, a un Murcia dirigido por Acciari.

2017 Adiós en la segunda eliminatoria

En temporada 2016-2017, con Vicente Mir en el banquillo, se consiguió por fin superar la primera ronda del play off. Los granas eliminaron al Pontevedra y quedaron encuadrados con el Valencia Mestalla. Pero por tercer año consecutivo, el Murcia no logró salir de Segunda B. Se perdía en Mestalla (2-1) y en NC no se pasó del empate a cero, lo que eliminaba a los granas.

2018 El último play off se escapó en Elche

La última vez que el Real Murcia jugó un play off de ascenso fue en la temporada 2017-2018. Con Salmerón en el banquillo, los granas se enfrentaron en la primera ronda al Elche. En esta ocasión la ida fue en Nueva Condomina, pero no cambió nada. Ganaban los ilicitanos en el estadio grana, y en la vuelta volvieron a ganar los de Pacheta (3-2).