Diego Giustozzi no podrá dirigir a ElPozo el domingo en el derbi ante el Jimbee

Después de superar el brote por coronavirus que afectó a la plantilla y la semana de parón en el calendario debido a la disputa de la final de la Copa del Rey, que acabó conquistando el Antequera, de Segunda División, ElPozo Murcia regresa a la acción este domingo para afrontar el tramo final de la fase regular. El conjunto murciano debe confirmar su presencia matemática en el play off por el título y el primer paso será buscar un triunfo en el derbi frente al Jimbee Cartagena en casa (13.00 horas, Gol TV). Sin embargo, los contratiempos siguen afectando a la rutina de un ElPozo que no podrá contar con su entrenador Diego Giustozzi para este partido ante la hospitalización de su madre, según comunicó el club a través de sus canales oficiales.

Son entonces el director general y deportivo Fran Serrejón, junto a Vinicius Teixeira, segundo entrenador, los que se han hecho cargo de la plantilla esta semana para preparar un encuentro que se antoja clave para evitar complicaciones innecesarias ante la necesidad de un triunfo para certificar su presencia en las eliminatorias por el título cuando al equipo murciano le restan cinco jornadas por disputar, entre ellas el encuentro aplazado que debe recuperar frente al Viña Albali Valdepeñas. El equipo murciano ocupa actualmente la sexta posición de la tabla con 39 puntos, tan solo dos por encima de un noveno puesto que le dejaría fuera del play off. Aunque cierto es que con una jornada menos que el resto de sus rivales. «Es el mejor partido para resarcirnos del año que llevamos. Si algún jugador no está motivado ante este partido no merece estar en el club», explicaba ayer Fernando, jugador de ElPozo, ante los medios de comunicación y añadió que «hemos tenido muchas bajas de jugadores ofensivos y en algunos encuentros no hemos estado a la altura, pero ya no vale ninguna excusa y el parón nos ha venido bien para reflexionar».

Para este encuentro, los abonados del equipo murciano podrán adquirir dos localidades a un precio de cinco euros para el derbi del domingo frente al Jimbee Cartagena. Dichas localidades podrán adquirirse a través de la página web del equipo. Las entradas para el resto de aficionados tienen un precio de cinco euros la infantil y de diez la de adulto. Mientras que las taquillas del pabellón, el mismo día del encuentro, tendrán un coste de 13 euros.

Por su parte, el Jimbee Cartagena afronta este encuentro en una posición totalmente distinta. Y es que el equipo que dirige Duda encadena seis jornadas sin perder y llega a la cita del domingo con el objetivo de defender la segunda posición que actualmente ocupa de cara a la recta final en estas cuatro jornadas, lo que le dotaría una posición de privilegio para afrontar los cruces de las eliminatorias por el título. Una de las buenas noticias esta semana en el equipo cartagenero ha sido el regreso al trabajo en pista junto al resto de sus compañeros de Juanpi, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla al principio del curso al romperse el ligamento cruzado.

En el duelo de la primera vuelta, que se disputó el pasado mes de diciembre en el Palacio de los Deportes de Cartagena, fue ElPozo Murcia el que se llevó el derbi por 2-3 con los goles de Mati Rosa y Rafa Santos. El equipo murciano no podrá contar ni con Darío Gil ni Taynan, al tener que cumplir ambos sus sanciones impuestas por la final de la Copa de España en la que se acabó cayendo frente al Barça en penaltis.