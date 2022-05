El extenista español Álex Corretja apuesta por el murciano Carlos Alcaraz, número 6 del mundo y de 19 años de edad, como uno de los "máximos favoritos por méritos propios" para ganar el título en Roland Garros junto a Rafa Nadal si su lesión crónica en el pie le da una tregua en París y un Novak Djokovic al alza, mientras que tiene claro que el de El Palmar tiene más enganche "para las nuevas generaciones" de aficionados y que el de Manacor "jugará hasta que se sienta competitivo".

"Hay una incógnita muy grande con la recuperación de Nadal, si él está bien del pie y se recupera, sigo pensando que será de los favoritos. El esprint final de Djokovic en Madrid y Roma ha sido fundamental para también colocarle entre los favoritos, y después, lógicamente, está Alcaraz, que por méritos propios va a estar entre los máximos favoritos", analizó Corretja, que será uno de los expertos de Eurosport, cadena que emitirá en exclusiva Roland Garros; en una entrevista a Europa Press.

Corretja, que colocó en "un escalón por debajo" de estos nombres a Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Andrey Rublev, recalcó que el "punto fuerte" del actual campeón del Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz, es "cien por cien" su mentalidad.

"Lo primero es que la materia prima es espectacular. Tiene unos golpes que le dan la confianza en sí mismo de creer que puede hacer daño a sus rivales. Tiene mucha fe en sí mismo, la variedad en sus golpes le han convertido en alguien muy incómodo para los rivales y además su convencimiento de que puede ser el mejor le está llevando a ser el mejor, no sé cuando, pero confío en que será número uno", explicó.

"Eso es debido a su forma de pensar y a que su potencial le da para creer que puede ser el mejor y eso es lo que desarma a sus adversarios, tiene tantas armas que los tiene descolocados. Eso le convierte en alguien muy difícil de ganar", añadió sobre el murciano y su exponencial crecimiento en apenas unos meses.

Sin embargo, el extenista español, que llegó a ser número 2 del mundo en 1999 y doble finalista en Roland Garros en 1998 y 2001, cree que "hay que ir paso a paso" con Alcaraz porque el circuito es "muy exigente, con partidos muy duros". "Es aventurarse decir que será el dominador del circuito. Aunque los demás no hayan irrumpido con esa fuerza tan sorprendente a los 19 años, siguen siendo rivales muy duros de ganar", apuntó en un intento de rebajar la euforia.

"Cuando Medveded está bien en pistas duras es un calvario, Tsitsipas tiene variedad, Zverev siempre está tres-cuatro del mundo, y todos los jóvenes... Que sea el gran dominador no le será fácil, pero será de los que marque el ritmo porque tiene tenis, valentía, desparpajo y mucha naturalidad y eso es muy importante", destacó del murciano.

"Nadal jugará hasta que se sienta competitivo"

Además, cree que Alcaraz, como ya hizo Nadal, conseguirá que los aficionados vean tenis "porque juega un español". "Es una versión moderna de la época que vivimos. Las nuevas generaciones se identifican mucho más con él que con Rafa, que tiene 35 años. Aunque Nadal sea nuestro referente, para las nuevas generaciones no lo es tanto. Alcaraz va a enganchar a una nueva generación que a Rafa se le quedaba más lejana por edad", advirtió.

"Rafa nos ha malacostumbrado y cada torneo importante, más allá de los demás compañeros, siempre está. Es el ídolo de toda nuestra vida, pero para a los nuevos, Alcaraz les enganchara mucho más. Le ven con esa forma de ser más tranquila, como la juventud de hoy en día, y le convierte en especial, es muy bueno para el tenis y el deporte español", añadió el barcelonés.

En Roland Garros, Rafa Nadal, que levantó su último título en la tierra batida de París en 2020, peleará este año por lograr su 14º trofeo en su torneo favorito, con las "limitaciones físicas" como principal "problema".

"Si no tiene dolores, tendrá opciones de ganar el título. El poco ritmo que tiene Rafa respecto a sus rivales lo suplirá con experiencia y la primera semana de torneo. Será importante el cuadro, pero si no tiene molestias no hay dudas de que Rafa puede llegar a París y volver a triunfar", manifestó Corretja.

"Alguien que tiene 13 títulos allí, sólo con eso y el estado de forma en el que estaba... Su experiencia y su tenis son suficientes para volver a ganar, siempre y cuando no tenga molestias", puntualizó sobre la lesión crónica que el manacorí sufre en el pie, que le obligó a retirarse cojo en Roma.

Para el 'maestro' de 1998, "esta lesión es peculiar". "Hay veces que no le permite jugar y otra veces gana el título. Tiene que convivir con eso y cuando viene es un batacazo muy fuerte, más ahora que llega el momento más importante de la temporada para él", reconoció.

No obstante, Corretja sí pone en valor la temporada "muy buena" que está realizando Nadal, ganando el Abierto de Australia y los torneos de Melbourne y Acapulco. Y cree que jugará "hasta que se sienta competitivo" y "con la posibilidad de ganar títulos grandes".

"El problema será sus limitaciones físicas. Si ve que con ellas no puede optar a ser un campeón de 'Grand Slam' y darle la oportunidad de serlo igual piensa una retirada. Pero ya ha ganado un Grand Slam este año y todo lo que venga será un premio", recordó.

Finalmente, el extenista español valora cómo ha cambiado el circuito y la competición en Roland Garros en las últimas décadas. "Antes había claramente jugadores especialistas en tierra como los españoles o los argentinos. Ese es el cambio más grande, sobre todo en el cuadro masculino porque en el femenino siempre ha habido jugadoras muy consistentes, agresivas. A excepción de Nadal y algunos más, que me costaría encontrarlos, los demás juegan con un estilo mucho más recto y plano, no tan concreto de superficie", opinó.