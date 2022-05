Alberto De la Bella ha ofrecido hoy una rueda de prensa un día después de anunciar su retirada para expresar sus sentimientos en el momento final de su carrera y agradecer una vez más a todos los equipos, entrenadores y compañeros que han formado parte de su vida. Con unas emotivas palabras, el defensor ha repasado su trayectoria, ha valorado su estancia en el FC Cartagena y ha explicado su decisión. "Empecé en el fútbol por diversión y con trabajo, esfuerzo y los valores que mis padres me inculcaron de pequeño he ido creciendo. Seguramente no he sido el jugador con más talento, pero no me ha faltado dedicación ni ganas, lo que me ha hecho sobreponerme a todo lo que me ha venido", ha afirmado.

Analizando su última etapa en el Cartagena, que será su último equipo como futbolista, De la Bella ha alabado el trabajo de la entidad albinegra y de la plantilla. "En esta última etapa en Cartagena me he sentido como en casa. Es un club humilde, pero tiene muchas ganas de crecer y de escuchar y en estos dos años el club ha mejorado mucho. Despedirme con esta plantilla a nivel profesional es la hostia y aunque no hemos conseguido el objetivo del ascenso no nos pueden reprochar nada", ha asegurado el catalán. En cuanto al momento que ha elegido para colgar las botas, Alberto asegura que estuvo convencido desde el inicio de la presente temporada. "Este último año ya tenía el convencimiento de que era mi último año, aunque lo he disfrutado mucho. Jugando y sin jugar me he sentido partícipe, pero ha sido al final cuando he notado falta de motivación. Pienso que era el momento de dejarlo y me merecía dejarlo cuando yo quería", ha expresado. El lateral ha admitido que su grave lesión de rodilla en su primera temporada en Cartagena le hizo "dudar", pero se esforzó para finalizar su carrera sobre el césped. "No me merecía terminar así. Quería terminar en el campo disfrutando con mis compañeros y en cuanto me dieron la noticia de que no me tenía que operar fue un alivio. Volví a recuperar las sensaciones y a disfrutar", ha manifestado el jugador.