El adiós de Alberto de la Bella

Diecisiete temporadas, 484 partidos, 14 goles y 29 asistencias después, Alberto de la Bella dice adiós al fútbol desde el vestuario del Cartagonova. Leyenda de la Real Sociedad y de la liga española, el lateral ha anunciado su retirada al término de esta campaña dejando tras de sí una carrera a la altura de muy pocos. Desde Tercera División hasta la Champions League, desde Las Palmas a Grecia con el corazón en San Sebastián, De la Bella finaliza su paso por el fútbol en el FC Cartagena mandando un emotivo mensaje de amor por este deporte.

Alberto de la Bella (1985, Santa Coloma de Gramanet) comenzó a despuntar en el fútbol desde su localidad natal y, al finalizar su etapa juvenil, inició su andadura por Tercera División y Segunda B con Villarreal B,UDA Gramenet, Espanyol B y Sevilla Atlético antes de llegar a la Real Sociedad donde se convirtió en ídolo.

Con el conjunto txuri urdin De la Bella logró el ascenso a Primera y la clasificación para la competición de clubes más prestigiosa de Europa, la Champions League, en la temporada 2013-14. No obstante, también fue su temporada más irregular debido a las lesiones. Dos campañas más tarde, el lateral salió cedido a Olympiakos ante su pérdida de protagonismo en el equipo y se convirtió en campeón de la liga griega gracias, en parte, a sus dos goles en el partido que dio el campeonato a su equipo.

Tras un corto regreso y el adiós definitivo a la Real y su vuelta a Segunda División diez años después de la mano de Las Palmas, el defensa terminó recalando en el FC Cartagena en el verano de 2020 para sumar su experiencia a un proyecto recién nacido con el ascenso albinegro al fútbol profesional. Y no ha decepcionado. El catalán aportó su veteranía, calidad y disciplina para lograr la permanencia en una temporada en la que tuvo que superar una grave lesión de rodilla en un claro ejemplo de superación pese a encontrarse en el ocaso de su carrera.

Después de dos temporadas con 36 partidos, 1 tanto y 1 asistencia con el conjunto albinegro, Alberto de la Bella ha decidido poner fin a su etapa como futbolista. «Cierro los ojos y echo la vista atrás. No soñaba con tanto cuando era un niño. Cuánto me ha dado el fútbol: crecimiento, aprendizaje, disciplina, momentos únicos y otros que me han ayudado a conocerme mejor, a confiar y a seguir», declaró el futbolista en un vídeo que publicó en sus redes sociales. El lateral podría ser titular en los dos partidos que restan de temporada en reconocimiento a su gran carrera futbolística.

Ghana convoca por primera vez al extremo Mo Dauda

Después de su gran temporada con el FC Cartagena, el extremo izquierdo albinegro Mohammed Dauda ha sido convocado por primera vez en su carrera con la selección nacional de su país, la República de Ghana, para la disputa de dos encuentros oficiales, ante Madagascar y la República Centroafricana, y dos amistosos frente a Japón y Chile. Los partidos oficiales de las ‘Estrellas Negras’ servirán a Ghana para su clasificación a la Copa África y los amistosos le valdrán para su preparación de cara al Mundial 2022, donde el equipo ha quedado encuadrado con Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

Con su renovación por el conjunto cartagenero en el aire, Dauda sigue aumentando su cotización en el mercado y su compra parece cada vez más difícil para el equipo albinegro.

La solidaridad de Juan Carlos Unzué llega al Cartagonova

El exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué, enfermo de Esclerósis Lateral Amiotrófica desde hace dos años, impartirá el martes 24 de mayo en la sede del FCC Business una conferencia solidaria llamada ‘Aprendizajes de Vida’ en la que se recauda dinero para la lucha contra la ELA. En este caso, toda la recaudación irá destinada a ELA Región de Murcia. El acto será exclusivo para los asociados del FCC Business y los patrocinadores del mismo.