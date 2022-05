Los granas solicitarán 2.500 entradas para el choque del domingo

Los clubes tienen ahora que informar a la Federación de cuántas entradas quieren, pero aquí surge otro problema. Las localidades tendrán que ser pagadas en ese momento y en caso de no ser vendidas no se devolverá el dinero a los equipos.

Lleva el Real Murcia varios días intentando hacer estimaciones para no quedarse luego con el ‘papel’ sin vender y perder así dinero. Finalmente los granas han decidido solicitar 2.500 localidades para ese duelo de play off ante el Rayo Cantabria que se jugará el domingo a las 19.30 horas. Una vez que sean recibidas, el club las pondrá a la venta. Los precios, establecidos por la Federación, son de 18 euros en tribuna, 15 euros en preferencia y 12 euros en fondos.

Ayer mismo el Real Murcia ya emitía un comunicado para pedir a sus abonados que mandasen un mail informando de las entradas que necesitarían con el fin de hacer esa estimación inicial.

Las entradas no solo se venderán a través de los clubes. A partir del jueves también se podrán comprar online en tickets.rfef.es.

Teniendo en cuenta que los otros choques del domingo no se espera que movilicen a tanta gente, lo normal es que finalmente el Real Murcia se juegue en el Rico Pérez el pase a una de las cinco finales. Un día antes, aunque tampoco está confirmado, el estadio alicantino acogerá el Unión Adarve-Hércules.

Además del Rico Pérez, los otros estadios elegidos para acoger este play off de ascenso a Primera RFEF son El Collao (Alcoy), el Nuevo Pepico Amat (Elda), el Guillermo Amor (Benidorm) y el Olímpic Camilo Cano (La Nucía).

Los play off se podrán seguir a través de Footters

No habrá que desplazarse sí o sí a la provincia de Alicante para ver los play off de ascenso a Primera RFEF. Todos los partidos también se podrán seguir por televisión. Los emitirá la plataforma Footters, aunque para tener acceso a ellos no valdrá con el abono de la temporada. Habrá que pagar un plus de 12,99 euros. También darán los choques del play out, en el que el Águilas intentará salvar la categoría.