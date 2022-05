El Cartagena, verdugo por segunda vez

Salvado del descenso con mucha ventaja, el FC Cartagena se ha convertido en el verdugo de Segunda. Le toca de nuevo al conjunto albinegro vivir una situación comprometida, desagradable y en la que tendrá que tirar de profesionalidad tal y como lo haría, en otra época, un vástago encargado de quitarle la vida a alguien que no había hecho las cosas bien. El sábado empuñará el equipo de Luis Carrión el hacha para asestar un golpe mortal al Amorebieta y de la puntería de los cartageneros dependerá si los vizcaínos siguen vivos o descienden al infierno de Primera RFEF.

No falló en su golpe el Cartagena a la hora de ejecutar al Alcorcón. Se plantaron los madrileños al borde del abismo en el Cartagonova y los albinegros, en una situación muy diferente, no dejaron escapar los tres puntos mandando al conjunto alfarero al descenso matemático a falta de seis jornadas para el final. Los cartageneros aún peleaban por un play off complicado y fue esa tensión competitiva la que llevó al equipo a realizar una gran actuación y superar 3 a 1 a un flojo Alcorcón, no obstante, la posición actual del Cartagena en nada se parece a la de entonces.

Los ojos de Real Sociedad B, Málaga y Sporting -en la lucha por la salvación- mirarán hacia el Cartagonova esperando que, a pesar de no jugarse nada, el FC Cartagena haga su trabajo y derrote a un equipo que se ha mostrado claramente inferior durante toda la temporada. En la primera jornada conjunta del final de liga -dividida en dos horarios- todo puede quedar sentenciado o todo puede continuar abierto. El horario unificado de las últimas dos jornadas ligueras diferenciará entre el descenso, el sábado a las 20.00 y la promoción de ascenso, el mismo día a las 22.00.

El Municipal Cartagonova se ve directamente envuelto en el drama por no descender en medio de un clima de alta tensión. El Amorebieta, con 40 puntos, necesita ganar al Cartagena y que Málaga o Sporting -o ambos- no puntúen para seguir con vida. Al mismo tiempo que el encuentro en la ciudad portuaria, el Sporting, con 45 puntos, se salvaría con una victoria en Fuenlabrada; el Málaga, con 45 unidades, haría lo mismo ganando al Burgos; y la Real Sociedad, con 40 puntos, se encuentra en la misma situación que el Amorebieta y debe ganar al Huesca si quiere seguir teniendo opciones de cara a la última jornada. Por otro lado, dos horas después, se disputarán los encuentros que conciernen a las posiciones de play off y al primer puesto de LaLiga Smartbank.

El Almería, ya ascendido a Primera División, tan solo se juega con Eibar y Real Valladolid ser campeón o segundo clasificado. Los almerienses tendrán que vencer a un Alcorcón hundido y esperar un pinchazo de sus dos rivales para certificar su primer puesto. El Eibar, por su parte, intentará evitar el alirón rojiblanco con un triunfo ante el Tenerife, que aún se puede quedar fuera del play off. El Girona buscará una victoria ante el Mirandés que le asegure una semana más en puestos de privilegio, Las Palmas y Oviedo se juegan el todo por el todo, la Ponferradina apura sus últimas opciones ante el Leganés y el Real Valladolid intenta alcanzar el ascenso directo frente al Ibiza.

Entre todos los partidos repletos de tensión y nervios muchas miradas se centrarán en lo que pase en Cartagena,que puede volver a convertirse en el verdugo de Segunda División en una situación que contrasta directamente con el pasado curso. Con la tranquilidad del que se sabe salvado, el Cartagena puede descender al Amorebieta o sucumbir ante su fe por salvarse.