Vinicius y Ansu frente a Mbappé o Lewandowski

Camavinga, Valverde, Pedri y Gavi frente a cualquier fenómeno contrastado que sus clubes puedan acoger bajo sus historiadas alas. El Real Madrid, tras la salida de Cristiano y un mercado inflacionado, apostó hace años con buen criterio por incorporar jóvenes extranjeros asequibles con la calidad suficiente para asegurarles y garantizarse futuro relevante. Y le han cuajado varios: Vinicius, Militao, Valverde, Rodrigo y Camavinga.

Sin embargo, la fijación de Florentino Pérez con los foráneos le ha traicionado con los de dentro. Despreciar no hace mucho a futbolistas talentosos como Pedri lo retratan. Y tiene otra muesca en su debe, deshacerse de jóvenes canteranos como Achraf y Reguilón, igual que antes con Parejo, que les sobra fútbol para ser titulares blancos o, al menos, competírselo a cualquiera desde dentro. Raúl y Guti, con Florentino, por recordar dos significados recientes, no hubieran escrito sus letras en oro en la historia blanca.

El Barça, por el contrario, hizo fichajes tan desorbitados como ruinosos con el dinero de la fuga de Neymar. Coutinho y Dembélé son el ejemplo de lo que no se debe hacer con la economía de un club. Ahora, tras el duelo Messi, quizá porque la necesidad a veces genera virtud, parecía haber encontrado el camino correcto con jugadores jóvenes y canteranos como Pedri, Araujo, Gavi o Nico, sujetando a otros de clase media tipo Sergi Roberto y a los veteranos Busquets, Piqué o Alba para retornar al espíritu de La Masía, que nunca debe abandonar.

Su época más brillante fue cuando la base del equipo lucía ese marchamo. Eso sí, de la mano de otro convencido de sus bondades como Guardiola. Veremos si Xavi cuaja otra plantilla legendaria de culés de cuna con un equipo tipo que todos recitemos de memoria. Pero crudo lo tiene, si siguen apuntando en todas direcciones en busca de un bombardero goleador, sirviéndoles lo mismo soñar con Haaland o Lewandowski que con el animoso Morata. Tres delanteros tan diferentes en todo que hacen difícil pensar en una planificación analítica y concienzuda.

Máxime, teniendo en plantilla a Ferrán, Ansu Fati y Aubameyang, que con los centrocampistas que tienen deberían caérseles los goles del zurrón. Nadie puede discutir que un delantero que garantice treinta goles por temporada es crucial para cualquier equipo, sobre todo con la exigencia del Barça, pero su punto más débil está atrás. Que Piqué siga siendo el mejor defensa deja a las claras dónde deben reforzarse prioritariamente. Necesita una defensa completa para salir a flote. Ahí es donde tendrían que invertir, dentro de sus asfixiantes limitaciones económicas.

Una constante en el Madrid de los últimos años ha sido y es la inexistencia de alguien que compita con Casemiro en el medio centro. Desde que Zidane vio claro su imprescindible papel, tras un Ancelotti que no creía en él, hasta cederlo al Oporto, no ha arribado a Chamartín ningún otro jugador de ese corte. Kroos, a quien el italiano se empañaba en poner ahí en su primera etapa, no es medio centro ni por asomo. Y Camavinga, moto que nos vendieron inicialmente para esa posición, es un interior de largo recorrido, pero no un fielato como se precisa delante de los centrales. Solo un detalle: sus controles en largo son suicidas, por eso la cantidad de balones que pierde ahí y las numerosas tarjetas que recibe al no tener atado en corto el balón y llegar tarde en sus arrebatos recuperadores consiguientes.

En resumen, cinco o seis defensas para el Barça y un medio centro con dos laterales de garantías, demarcaciones a reforzar también, para los merengues, son las posiciones clave en dos equipos obligados a optar a todo.

Punto y aparte para Mbappé y Rüdiger, dos futbolistas que serán básicos en el futuro Real. El delantero complementará una línea que puede ser portentosa, aunque veremos cómo acopla Ancelotti, que se ha ganado seguir y le ilusiona, las bandas. El francés deberá jugar escorado a la derecha porque sacar a Vinicius de la izquierda es castrar su crecimiento. Calidad y talento le sobran para hacerlo bien, pero el duende de los vestuarios puede endemoniar. Si el brasileño no empieza la temporada como acaba esta puede haber drama. Y lo del central del Chelsea es un acierto mayúsculo de Florentino. El cerrojo en el centro del área está garantizado.

Empieza el carrusel ficheril de todos los veranos, con lo que entretiene, y a algunos les vale lo mismo un roto que un descosido.