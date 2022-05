Con una victoria todo es más fácil

Ganar en un grupo tan rácano como el V te da la vida. Lo volvió a comprobar el Real Murcia en el partido que cerraba la liga regular. Si hace una semana, los granas perdían el tercer puesto al caer en Mancha Real; este domingo, los de Mario Simón volvieron al tercer peldaño del podio al derrotar al Toledo (2-0) y aprovecharse del pinchazo de un Hércules que lleva varias jornadas sin levantar cabeza.

Con todo tan igualado, en la última jornada podía pasar de todo. Y pasó. Empezó el Real Murcia en la cuarta posición, cayó durante unos segundos a la quinta y finalmente se agarró a una tercera plaza que le permitirá afrontar la primera eliminatoria del play off con la ventaja de salir vencedor en caso de empate. Y es que hasta que Mario Sánchez no se sacó de la chistera un zapatazo impresionante que significó el 1-0, el Real Murcia volvió a ser un equipo decepcionante.

Mario Simón apostó por los suplentes justo en el momento en el que cualquier entrenador hubiera sacado a sus mejores hombres para enchufarlos con vistas a los dos partidos más importantes de la temporada. Pero Mario Simón es a veces tan ilógico como el propio Real Murcia, un club donde demasiados días parece no haber nadie al frente. Y en esta ocasión no hablo de los despachos, hablo de los vestuarios. ¿O alguien entiende que se llegue a la última jornada con seis apercibidos? ¿No hay nadie en Nueva Condomina que se encargue de hacer una gestión adecuada de esos asuntos?

Pues si lo hay no ha aparecido o no lo ha creído conveniente. Porque el Real Murcia afrontaba la previa del play off con seis jugadores con cuatro amarillas. Mario Simón optó por lo más sencillo. Con el billete a Alicante ya conseguido, los dejó a todos a casa, lo que permite que estén todos disponibles para la eliminatoria del próximo fin de semana. Lo que habrá que ver es si que todos descansasen justo en la semana previa al final es beneficioso o contraproducente. Pero eso solo se sabrá en unos días.

Pero no solo descansaron los apercibidos. Mario Simón se lo tomó mucho más en serio y también dejó en el banquillo a Serna y a Andrés Carrasco. Sorprendió sobre todo la suplencia del delantero grana, un futbolista al que, coincidiendo con su falta de gol, últimamente dan demasiado descanso.

Se quedó en el banquillo frente al Calvo Sotelo y ante el Águilas, por lo que no acumulaba la pesadez en las piernas de otros futbolistas. Todo lo contrario, si algo necesita Andrés Carrasco es minutos para volver a recuperar el olfato goleador, pero, justo antes del play off, tampoco los tuvo. Su entrenador lo dejó en el banco para apostar por un Boris al que hoy todos recordarán el gol pero que durante muchos minutos demostró que las alternativas en el ataque murcianista dejan mucho que desear. La diferencia con otros que han sido crucificados a las primeras de cambio es que el costamarfileño, además de caer simpático, no es uno de esos canteranos a los que al primer fallo se suele destripar rápido en redes sociales.

Pues el Real Murcia que alineó a jugadores como Athuman, Luis Madrigal, Armando y Boris, poco habituales en los últimos tiempos, salió a verlas venir. Como si lo ocurrido en Mancha Real no hubiera servido de nada, otra vez los granas se dejaron llevar en un inicio del choque en el que el Toledo tuvo la iniciativa e incluso pudo adelantarse en el marcador de no ser porque Cambil no encontró puerta cuando lo tenía todo a favor ante Gallego.

Con Luis Madrigal convertido en ese inicio en un muñeco de trapo, el Toledo descubrió el camino para llegar al área, lo que no encontró es la fiabilidad en sus jugadores de ataque. Si la hubiera tenido a lo mejor no llevaría ya varias semanas descendido.

Y mientras que Nueva Condomina soportaba el calor de una mañana veraniega y el sopor de un partido aburridísimo, la cosa fue a peor. No marcaron los visitantes, pero lo hizo el Eldense para ponerse por delante del Recreativo Granada y establecer un triple empate que enviaba al Real Murcia a la quinta posición.

A muchos no les dio tiempo ni de llevarse el disgusto, porque justo cuando las clasificaciones empezaban a actualizarse, Mario Sánchez se sacó un zapatazo de la nada que posiblemente se convierta en uno de los golazos de la temporada.

El gol vino bien al Real Murcia, que dio un paso al frente. No vino bien a Boris, que antes del descanso tuvo tiempo para fallar unas cuantas más. Pero tanto fue al cántaro a la fuente que al final se rompió, y el costamarfileño pudo por fin celebrar un tanto en el minuto 60, cuando remataba un córner lanzado por Santi Jara.

Ante un rival descendido y castigado con dos goles a las primeras de cambio, lo tenía todo a favor el Real Murcia para convertir la última jornada en una fiesta que cargase de moral los ánimos de una afición que acude al play off con la indecisión de siempre. Pero el Real Murcia de Mario Simón es experto en estropear grandes momentos. En vez de dar un paso al frente, dio tres para atrás. Bajó los brazos e incluso se dejó encerrar por un Toledo que hasta el último momento intentó despedirse de Segunda RFEF con una pequeña alegría.

No llegó el gol visitant, como tampoco llegó el gol del Hércules. Lo que dejaba al Real Murcia tercero con vistas a un play off en el que no se sabe si sus titulares llegarán enchufados. Lo que ya se sabe es que llegarán descansadísimos.

Aunque Mario Simón dijo en la previa del choque que no le preocupaba quedar en un puesto u otro una vez logrado el billete al play off, en el día de ayer, tras ganar al Toledo y asegurar la tercera plaza, el técnico grana destacaba «que esa posición final era la que buscábamos». «Teníamos que ganar y lo hemos hecho, y además nos han acompañado los resultados, continuaba el preparador madrileño, que se mostraba «contento por el desarrollo del partido».

Indicando que la victoria «nos lleva a una dinámica positiva», también hablaba de la importancia de «terminar con la afición enganchada». «No es lo mismo que la semana pasada cuando perdimos el tercer puesto y todo era decepción», decía, para destacar que «este es el mejor camino para afrontar el play off».

Finalmente estará el Real Murcia en la fase de ascenso como tercero. Esa posición permitiría a los granas superar la primera eliminatoria incluso con un empate al final de la prórroga. De esto habló Mario Simón en rueda de prensa. «Hemos sido un equipo que nunca hemos salido a empatar. Esto nos puede ayudar, pero no es algo que vayamos a buscar. Si llegan esos minutos finales y el empate nos beneficia, pues bien; pero no vamos a pensar en ese factor porque nos equivocaríamos», explicaba.

«Si pensamos en que con un empate nos vale, nos equivocaríamos»

El técnico del Real Murcia apostó ayer por muchos de los jugadores habitualmente suplentes. Y al término del choque calificó la actuación de ellos como «sobresaliente». «Era un día que había que ganar, por eso el partido que han hecho es para señalarlo y ponerlo en vídeo», destacando además que los que menos juegan aprovecharon su oportunidad.

El Real Murcia conocerá hoy a su rival en la primera eliminatoria de ascenso. Sus posibles rivales son el Teruel, el Ceuta, el Coruxo y el Rayo Cantabria. Sobre ello, Mario Simón dijo que «hemos visto poco de los otros grupos. Mañana nos pondremos a trabajar, pero hoy son todos muy buenos incluso sin verlos. El rival que nos toque habrá que respetarlo, porque todos son difíciles».

Por último, Simón habló de los problemas físicos de Zeidane. «Al final de la semana ya entró con el grupo. Hay que ser cautos porque es un problema muscular, pero esperemos que la semana que viene esté al 100%».