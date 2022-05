El UCAM Murcia empata en su primer partido de trámite

Todo el mundo en el entorno del UCAM Murcia está deseando que la temporada 2021-2022 llegue a su fin. Con el descenso ya prácticamente certificado de forma matemática desde el pasado viernes con la victoria de la Balompédica Linense, a los universitarios ya solo les restaba salvar su honor en los tres partidos trámite que quedaban. El de ayer, ante el Atlético Baleares fue el primero. Era trámite para los azuldorados, pero no para los insulares, que tenían una jornada clave y propicia para entrar en el play off.

Aunque se lleva tiempo hablando del descenso, tanto por sensaciones como por la situación real en la tabla, el de ayer fue el primer partido que el UCAM Murcia disputaba como equipo de Segunda RFEF. Y lo cierto es que la diferencia con los anteriores -quitando el del Costa Brava la semana pasada, que fue mucho peor- fue muy parecido al del resto de partidos que el de la era de José Manuel Aira. Se vio un equipo sin fluidez, falto de ideas y con serios problemas para conseguir dar tres pases consecutivos en campo rival. Aún así, con todos esos hándicaps, fueron capaces de ponerse por delante ante un equipo que se enfrentaba a una auténtica final.

En el minuto cinco de partido, el UCAM Murcia sorprendió al Atlético Baleares por la banda izquierda. Salió muy adelantado el equipo de Eloy Jiménez y se descuidó por esa banda. Liberto puso un centro raso hacia Rubén Mesa, que con una gran maniobra hizo el primer tanto con su zurda a la mediavuelta. Gran gesto de «killer». Una pena que haya dejado detalles como ese tarde y a cuentagotas.

El plan de José Manuel Aira estaba saliendo bien. Se decidió por salir con tres centrales y dos carrileros y lo cierto es que cerró muy bien la portería a su rival durante prácticamente toda la primera parte. Muy incómodo el Atlético Baleares desde el comienzo hasta el minuto 20, pero a partir de ahí, comenzaron a mandar con balón y tuvieron más claridad. Eso sí, su construcción fue tan lenta que no hacían nada de daño a un UCAM Murcia que se esperaba una tromba de fútbol -como en la ida- por parte de su rival y se encontró con un espejismo.

Los de José Manuel Aira intentaban pescar algún contraataque ante las dudas de la zaga insular. Liberto tuvo un par de llegadas, pero las dos le cayeron hacia su pierna derecha y no consiguió definir bien. Finalmente, consiguió llegar con ventaja el UCAM al descanso en un partido soporífero, solo apto para los más fieles.

Mal arranque tras el descanso

Si la mayor virtud del UCAM Murcia en la primera mitad fue el orden, todo se fue al traste en la segunda. No consiguieron los universitarios mantener la concentración y se aprovechó un Atlético Baleares sediento de victoria. En el minuto 50, Dioni hizo el 1-1 con otro gran gol a la mediavuelta, desde una posición más lejana que la de Rubén . El decimosexto gol del jugador. Un gol que, por los gestos y la indiferencia en los jugadores, no debió de doler mucho.

Se notaron mucho más las urgencias del Atlético Baleares en la segunda mitad y comenzó a jugar mucho mejor que en la primera. Consiguió desordenar al UCAM Murcia después del gol gracias a un juego más elaborado, con más chispa y fluidez. Tuvo un par de disparos desde la frontal del área para ponerse por delante antes del minuto 70, pero no estuvo atinado para hacer el segundo.

El equipo de Aira fue me más a menos claramente, pero sorprendentemente, viendo que el Atlético Baleares les estaba superando, solamente hizo un cambio. Se fue Liberto y entró Moyita a la hora de partido, pero sin resultados. El sevillano no aportó nada diferente al resto de sus compañeros y su presencia fue inerte. Decepcionante temporada del que debía ser la estrella del equipo. Entre lesiones y desapariciones, solamente hemos podido ver algún chispazo del mediapunta.

Cuando faltaban diez minutos, Aira vio que era el momento de introducir más pólvora y cambiar el esquema. Como dijo en la previa del encuentro, era un momento para que salieran los chavales del filial a rodarse y así fue. Ante la ausencia de Josema y Manu Garrido de la convocatoria, el técnico dio entrada a Diego Iglesias y Gabriel Jimeno, que debutó, ambos del UCAM B. Con su entrada, cambió el sistema a línea de cuatro atrás y el equipo universitario cogió algo de terreno de nuevo, pero sin llegar a tener ninguna clara.

Diego Iglesias, que ya había debutado esta temporada, aprovechó los minutos que tuvo sobre el césped con alguna acción individual interesante por la banda derecha.

Finalmente, ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el empate a uno y se terminó con ese resultado definitivo. Un empate que fue indiferente para uno y que supuso una losa más en el objetivo del play off, el que todavía tiene el Atlético Baleares y el que debería haber tenido el UCAM. Aún restan dos jornadas de liga para los de Aira. Dos jornadas que nadie quiere disputar y que son puro trámite para todos. Profunda renovación necesita el club de la Universidad Católica para volver a la Primera RFEF.

José Manuel Aira se mostró satisfecho con el empate ante el Atlético Baleares, uno de los equipos más fuertes de la competición. Sabe el leonés de la situación que atraviesan y querían limpiar la imagen de la semana pasada. «Necesitábamos dar esa imagen en la primera parte para quitarnos lo de la semana anterior. Hemos salido bien al partido, sin apenas sufrir y creando algunas ocasiones con peligro», explicaba sobre la primera parte del equipo.

«En la segunda parte, el inicio nos cuesta y nos empiezan a faltar piernas para presionar. Sufrimos hasta que metemos piernas de refresco y con la modificación del sistema. En líneas generales, me voy satisfecho con lo que ha mostrado el equipo», analizaba.

Sobre la salida de Diego Iglesias al campo, José Manuel Aira dijo que no fue ningún castigo a nadie del primer equipo. «Creíamos que las características que tenía Diego eran las que necesitábamos en ese momento. No doy toques de atención, simplemente elijo en función de lo que el partido necesita. No soy un entrenador que castigue», afirmaba el técnico.

Sobre Josema Raigal, que se quedó fuera de la convocatoria, explicó que «el sábado tenía fiebre y por eso se ha quedado fuera».

Aira: «Estoy satisfecho, teníamos que limpiar la imagen del otro día»

El técnico leonés admite estar «contento en líneas generales» con el juego mostrado ante los baleares

miguel sánchez